efbet представи реновирания си сайт с нов интерфейс, съдържание, функционалности и технологични предимства

С посланието „Първият вече е по-добър“ компанията представи новата версия на сайта си efbet.com, като по този начин отбелязва следващ етап в развитието на дигиталните си услуги. Новият сайт е изграден върху иновативна технологична инфраструктура и предлага изцяло обновен интерфейс, по-интуитивна навигация и много нови функционалности както в секция „Спорт“, така и в „Казино”.

Обновяването на efbet.com е насочено към създаването на по-бърза, удобна и приятна онлайн среда, която да отговори на нарастващите търсения на потребителите. Сайтът предлага оптимизирано мобилно изживяване и по-лесен достъп до съдържанието, като същевременно създава технологична база за внедряване на нови продукти и функционалности в бъдеще.

Секция „Спорт“ в новата платформа предлага значително по-богато съдържание и разнообразие от възможности за залагания. Потребителите имат достъп до стотици хиляди спортни събития на живо, голям брой пазари за водещи спортове и първенства, както и стрийминг на избрани срещи. Платформата включва и нови инструменти за по-гъвкаво управление на залозите – възможност за комбиниране на пазари от едно събитие чрез Bet Builder, различни опции за Cash Out, както и функционалности за Ранно Изплащане при множество спортове.

„Казино“ секцията също е фундаментално обновена и предлага по-богато портфолио от игри и водещи доставчици на казино съдържание. Новият интерфейс улеснява откриването на любими заглавия и тематични категории, а разширеното съдържание включва повече слот игри, прогресивни джакпоти и разнообразни турнири. Платформата предлага и многостепенна лоялна програма, чрез която активните играчи могат да събират точки, да отключват нови нива и да получават допълнителни привилегии.

Като част от обновяването efbet представи и актуализирана версия на своята афилиейт програма. Повече информация за партньорските възможности е достъпна на partners.efbet.com.

Паралелно със старта на новия сайт efbet представи и нови мобилни приложения. Те са достъпни в App Store за iOS и в efbet.com за iOS и Android устройства.

Екипът за клиентска поддръжка на efbet ще бъде на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да съдейства на потребителите при всякакви въпроси.

С обновяването на efbet.com компанията продължава да развива своята дигитална екосистема и да инвестира в технологични решения, които подобряват онлайн изживяването и създават още по-вълнуваща и модерна игрова среда.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.