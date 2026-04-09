74% от потребителите на efbet оценяват новия им сайт като по-удобен, функционален и интересен

74% от потребителите на новия сайт на първия лицензиран онлайн бетинг оператор в България efbet, изразяват положително мнение за направените промени. Играчите, които са опитали новата платформа, я определят като по-добра, удобна и функционална.

Според потребителските отзиви, новият сайт впечатлява с бързина на зареждане и интеракция, подобрен интерфейс, нови мобилни приложения и много други показатели, които потвърждават успеха на мащабния технологичен проект.

Сайтът efbet.com предлага нови функционалности, разработени с фокус върху потребителското изживяване. Сред тях са преработен и интуитивен интерфейс с по-ясна структура и по-лесен достъп до любимите секции, повишена скорост и стабилност на платформата при натоварване, значително по-добра бързина на работа и разширено портфолио от продукти.

Като една от най-значимите промени потребителите посочват новите персонализирани функции, позволяващи на потребителите да адаптират изживяването си и оптимизираната мобилна версия за безпроблемна работа от всяко устройство.

В средата на март тази година efbet лансираха на българския пазар нов сайт, изграден върху модерна технологична инфраструктура, който предлага изцяло обновен интерфейс, по-интуитивна навигация и значителен брой нови функционалности както в секция „Спорт“, така и в „Казино”.

Секция „Спорт“ днес има значително по-богато съдържание и разнообразие от възможности за залагания, като най-високо потребителите оценяват увеличените до най-високите нива на пазара коефициенти, които носят повече стойност в играта. Освен достъп до стотици хиляди спортни събития на живо, множество пазари за водещи спортове и първенства, платформата включва и нови инструменти за управление на залозите като възможност за комбиниране на пазари от едно събитие чрез Bet Builder, различни опции за Cash Out, както и функционалности за Ранно Изплащане при множество спортове.

„Казино“ секцията привлича клиентите с конкурентното предимство, което потребителите оценяват много виско - двойно повече джакпоти към момента и ясна тенденция за непрекъснато включване на нови. Атрактивно за потребителите е и новото златно колело, което носи гарантирани награди с всяко завъртане, най-ниската сред които са efcoins (точки), които откриват много възможности за нови игри.

Efbet ще продължи да събира обратна връзка и да надгражда платформата, за да отговаря на очакванията на своята нарастваща потребителска база.

