Тайсън Фюри се завърна с убедителна победа над руснак

Тайсън Фюри отбеляза завръщането си в тежката категория с убедителна победа над руснака Арсланбек Махмудов на стадион "Тотнъм Хотспър“ в Лондон. Веднага след това той се обърне към дългогодишния си съперник Антъни Джошуа, предизвиквайки го на двубой, съобщава BBC Sport.

37-годишният британец успя да надвие Махмудов в 12 до голяма степен едностранчиви рунда, въпреки че бе далеч от най-добрата си форма.

Фюри взе победата със съдийски резултати 120-108, 120-108 и 119-109.

Тайсън Фюри излезе на ринга, отдавайки почит на бившия световен шампион Рики Хатън, който почина преди няколко месеца. Името на Хатън бе изписано върху ръкавиците и гащетата му.

Преди дори да бъдат прочетени резултатите, Фюри покани Антъни Джошуа на ринга, но съперникът му отказа.

"Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен следващия път. Приемаш ли?“, каза Фюри.

Джошуа, който засне голяма част от двубоя с телефона си край ринга, първоначално изглежда не беше готов да се ангажира, преди да отговори: "Удрях те, когато бяхме деца, и ще те ударя отново. Няма да ми казваш какво да правя, преследвам те от 10 години. Аз съм шефът, ти работиш за мен. Аз съм хазяинът. Ти работиш за мен.“

Фюри отговори: "Ти [Антъни Джошуа] си следващият. Ще бъдеш нокаутиран. Вярвай ми.“

Двубой, който трябваше да се случи в разцвета на двамата, сега остава една голяма въпросителна в бокса - но изглежда, че най-накрая все пак може и да се превърне в реалност.

В първия си двубой след последователните си поражения от Олександър Усик през 2024 г., Фюри достига 35 победи, две загуби и едно равенство.

За 36-годишния Махмудов това беше трета загуба в 24 двубоя.