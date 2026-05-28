Русия пак недоволства от Европейското във Варна, България спечели злато

Отново руска драма на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като Москва се оплака, че нейни журналисти не са получили визи за страната ни. В първия ден на състезанието руският отбор е подал три протеста срещу ниски оценки, дадени от съдиите за представянето на състезателки в квалификационното състезание.

Протести са били подадени срещу оценките, присъдени на Ксения Савинова за нейните изпълнения с бухалки и обръч, както и на Яна Заикина за изпълнението ѝ с лента.

Общо шест протеста са били подадени в първия ден. Други отбори са се опитали да оспорят оценките, присъдени на Лаура Лювинска от Полша (бухалки), Валерия Каминда от Гърция (обръч) и Перис Граас от Люксембург (бухалки).

Протестите, подадени срещу оценките за изпълненията на Заикина и Савинова (бухалки), са били отхвърлени, а протестът срещу оценката на Савинова за изпълнението ѝ с обръч беше частично уважен.

Злато за България

В първия ден на Европейското първенство бяха раздадени медали в отборното състезание за юноши. България взе златото, като Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната ни от шампионата, след като събраха общ резултат от 102.250 точки и триумфираха пред родна публика.

След родните ни състезателки останаха състезателките на Украйна и Израел.

Рускините завършиха пети.

Европейското първенство, което се провежда във Варна от 27 до 31 май, е първото голямо международно състезание за руски гимнастички след петгодишна пауза, където те се състезават под националното знаме.