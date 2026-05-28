IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Русия пак недоволства от Европейското във Варна, България спечели злато

Рускините завършиха пети

28.05.2026 | 09:15 ч. 9
Русия пак недоволства от Европейското във Варна, България спечели злато

Отново руска драма на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като Москва се оплака, че нейни журналисти не са получили визи за страната ни. В първия ден на състезанието руският отбор е подал три протеста срещу ниски оценки, дадени от съдиите за представянето на състезателки в квалификационното състезание. 

Протести са били подадени срещу оценките, присъдени на Ксения Савинова за нейните изпълнения с бухалки и обръч, както и на Яна Заикина за изпълнението ѝ с лента.

Общо шест протеста са били подадени в първия ден. Други отбори са се опитали да оспорят оценките, присъдени на Лаура Лювинска от Полша (бухалки), Валерия Каминда от Гърция (обръч) и Перис Граас от Люксембург (бухалки).

Протестите, подадени срещу оценките за изпълненията на Заикина и Савинова (бухалки), са били отхвърлени, а протестът срещу оценката на Савинова за изпълнението ѝ с обръч беше частично уважен.

Свързани статии

Злато за България

В първия ден на Европейското първенство бяха раздадени медали в отборното състезание за юноши. България взе златото, като Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната ни от шампионата, след като събраха общ резултат от 102.250 точки и триумфираха пред родна публика.

След родните ни състезателки останаха състезателките на Украйна и Израел. 

Рускините завършиха пети. 

Европейското първенство, което се провежда във Варна от 27 до 31 май, е първото голямо международно състезание за руски гимнастички след петгодишна пауза, където те се състезават под националното знаме.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Европейското първенство по художествена гимнастика Варна Русия художествена гимнастика
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem