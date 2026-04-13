Здрав мач, без футболни достойнства: Левски и ЦСКА завършиха 1:1

Срещата се изигра пред 30 000 на националния стадион

13.04.2026 | 18:07 ч. Обновена: 13.04.2026 | 18:14 ч. 21
БГНЕС

Левски пропусна да спечели първо голямо дерби за сезона, след като изпусна да победи ЦСКА – 1:1!

Пред 30 000 зрители на националния стадион двата гранда изиграха много здрав мач, без особени футболни достойнства, но с добре познатата драма.

Късметът първо се усмихна на страната на "сините", които са лидер в Първа лига. В 72-ата минута Левски поведе с гол на Хуан Переа.

Хората на Хулио Веласкес вече усещаха успех с шампионски привкус, но дълбоко в добавеното време Леандро Годой спаси ЦСКА от загубата.

Така Левски вече има преднина пред Лудогорец от 10 точки, който е с мач по-малко, гостуване на Арда в Кърджали. "Армейците" заемат 3-то място с 56 т.

Това беше последен мач за Левски и ЦСКА от редовния сезон, след което започват плейофите, където са именно "сини", "червените", разградчани, както и ЦСКА 1948.

В тях всеки ще играе срещу всеки на разменено гостуване, а жребият за програмата ще се тегли в петък.

