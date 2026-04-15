Шампионска лига: Атлетико изхвърли Барса, а ПСЖ - Ливърпул

Атлетико Мадрид се класира за полуфиналите в Шампионската лига след изключително драматичен реванш срещу Барселона снощи. „Дюшекчиите“ отстъпиха с 1:2 у дома, но благодарение на победата си с 2:0 в първия мач продължават напред с общ резултат 3:2.

Двубоят на „Метрополитано“ започна вихрено за гостите. Барселона влезе агресивно и още в 4-ата минута Ламин Ямал се възползва от грешка в отбраната и откри резултата. Натискът на каталунците даде резултат и в 24-ата минута Феран Торес се измъкна зад защитата и изравни общия резултат, връщайки интригата с пълна сила.

В момент, когато Барселона изглеждаше по-близо до пълния обрат, Атлетико нанесе своя удар. В 31-ата минута Адемола Лукман се възползва от бърза атака и върна едно попадение, което върна предимството на мадридчани в общия резултат.

След почивката „блаугранас“ отново поеха инициативата и

стигнаха до втори гол чрез Торес, но той беше отменен след намеса на ВАР

заради засада в атаката. Това се оказа ключов момент, който повлия на развоя на срещата.

В средата на втората част напрежението ескалира, а Барселона получи тежък удар – Ерик Гарсия беше изгонен с директен червен картон, след като спря с нарушение откъсващия се сам срещу вратата Александър Сьорлот.

До края каталунците хвърлиха всички сили в атака, но така и не успяха да стигнат до трети гол. Атлетико показа стабилност в защита и успя да удържи натиска, за да съхрани минималното си предимство от първия двубой.

Така тимът на Диего Симеоне продължава към полуфиналите след едно от най-драматичните сблъсъци в турнира този сезон. "Барселона" няма да изпълни своята цел №1 на сезона - триумф в Шампионската лига, а виновник за това е Диего Симеоне.

И в третия сблъсък на неговия "Атлетико" с каталунския гранд в най-авторитетния европейски клубен турнир победител са мадридчани.

И отново това се случи в 1/4-финалите. След 2014 и 2016 г. "дюшекчиите" пак спряха на този етап "Барса".

ПСЖ показа кой е шампионът и на "Анфийлд"

Пари Сен Жермен продължава защитата на трофея си в Шампионската лига, след като победи Ливърпул с 2:0 като гост и с общ резултат 4:0 се класира убедително за полуфиналите. Там тимът на Луис Енрике ще очаква победителя от сблъсъка между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид.

След успеха с 2:0 в първия мач, парижани излязоха уверено и на „Анфийлд“, като през първото полувреме контролираха играта и не допуснаха сериозен натиск. Двата отбора си размениха по една по-чиста възможност, но като цяло ПСЖ изглеждаше по-организираният тим.

След почивката Ливърпул вдигна оборотите и наложи сериозен натиск в търсене на обрат. Вратарят Матвей Сафонов обаче се превърна в ключова фигура с няколко важни спасявания, които запазиха нулевото равенство.

В средата на втората част домакините получиха шанс да се върнат в мача, след като

съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Алексис Мак Алистър

След намесата на ВАР обаче решението беше отменено, което допълнително охлади надеждите на „червените“.

ПСЖ нанесе решителния удар в 72-ата минута. Усман Дембеле се възползва от една от малкото възможности за гостите след почивката и с точен удар даде аванс на парижани. В добавеното време френският национал сложи точка на спора с второто си попадение след бърза контраатака.

Така ПСЖ затвърди превъзходството си от двата мача и продължава уверено към финалната четворка, докато Ливърпул приключва участието си в турнира след тежко поражение с общ резултат 0:4. /БТА