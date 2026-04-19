Бог прибра Святата ръка, най-великият баскетболист отказал да играе в НБА

Скръб попари великата баскетболна игра. Отиде си най-големият играч извън НБА - Оскар Шмид. Станалия известен като The Holy Hand – Святата ръка, почина на 68-годишна възраст от тежък тумор в мозъка.

Бразилецът остава в историята като един от най-великите реализатори в баскетбола.

Кариерата

Кариерата му е феноменална. През 1987 г. е ключова фигура при историческата победа на Бразилия над САЩ във финала на Панамериканските игри в Индианаполис, когато отбелязва 47 точки.

Шмид започва професионалния си път през 1974 г. и в значителна част от кариерата си играе в Италия. В този период се сближава с нашата легенда Георги Глушков.

Там е съотборник с Джо Брайънт, бащата на бъдещата НБА звезда Коби Брайънт

Оскар Шмид е идолът на малкия Коби по това време.

През 1984 г. е избран в драфта на НБА от Ню Джърси Нетс, но отказва да заиграе в лигата, за да може да представлява националния си отбор, което е забранено за професионалистите от НБА. Това патриотично решение го прави истински бог в Бразилия.

Оскар Шмид е роден на 16 февруари 1958 г. Дебютира професионално през 1974 г. и спира през 2003 г. - общо 29 години е в играта.

Участва в пет последователни олимпийски игри - рекорд за баскетболист. Той е отбелязал 1093 точки във всички олимпийски турнири и никой не е успял да го достигне до ден-днешен: най-близкият, Андрю Гейс, изостава от него с 304 точки, а Кевин Дюрант е с 518.

През 1988 г. на Олимпиадата в Сеул Шмид постига невероятни резултати: отбелязва 55 точки в един мач, средно 42,3 точки за турнира, и общо 338 точки. Никой все още не е успял да го надмине. Той също така печели титлата за олимпийски голмайстор три пъти.

Оскар Шмид е отбелязал повече точки в историята на Световните първенства от всеки друг - 906.

Личният му рекорд в мач е 52 срещу Австралия. Той е отбелязал 49 737 точки в професионалната си кариера.

Шмид играе за клубове в Бразилия, Италия и Испания, но най-дългата и продуктивна кариера е с Ювекасерта: там печели Купата на Италия, седем пъти е водещ реализатор и е MVP на Мача на звездите. В Испания също е водещ реализатор.

Той беше ключов офанзивен гард и разчиташе предимно на стрелба от далечно разстояние, когато това едва започваше да се случва в баскетбола.

Въпреки че не е играл в НБА Шмид беше въведен в Залата на славата на баскетбола.

Коби Брайънт говори за това колко важен е бил за него в Италия. „Той беше легенда. В Италия гледах всичките му мачове. Той беше моят идол. За мен той въплъщаваше какъв трябва да бъде един стрелец. Можеше да вкарва от всякакво разстояние, а увереността му беше просто невероятна. Научих много, само като го гледах как намира пространство за стрелба. Той е един от най-великите играчи, които някога са пипали топката.“

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кер го нарича един от най-добрите играчи на всички времена. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва му благодари и изказа съболезнования, отбелязвайки големите му постижения. „Оскар Шмид беше повече от просто изключителен спортист – той се превърна в символ на истинска преданост и любов към нашата страна.

Неговата легендарна „Свята ръка“ донесе радост на милиони бразилци, а непоколебимата му лоялност към националния отбор през цялата му кариера го направи вечен герой. Днес Бразилия се сбогува с един от най-великите си синове, но наследството му ще живее във всяко хвърляне на бъдещите поколения.“