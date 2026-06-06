Ню Йорк Никс с втора крачка към титлата, удари пак Спърс като гост

Отборът на Ню Йорк Никс направи втора крачка към титлата в НБА, след като записа нова победа над Сан Антонио Спърс.

Никс спечелиха като гости втория мач от финалната серия със 105:104 и се нуждаят от само още две победи, за да завоюват трофея. Това може да стане и в тяхната зала "Медисън Скуеър Гардън", където ще се играят следващите две срещи от серията.

Нюйоркчани водеха с девет точки в резултата преди началото на последната четвърт, а в средата ѝ техният аванс достигна до 14 пункта.

Сан Антонио обаче отговори със серия от 14:0, след която резултатът стана 97:97.

Кош на Виктор Уембаняма плюс нарушение позволи на домакините да излязат напред в резултата при 104:102 и оставащи 57 секунди за пръв в мача от края на първото полувреме.

Звездата на гостите Джейлън Брънсън обаче възстанови равенството 39 секунди преди края.

Последваха неуспешни нападения и на Уембаняма, и на Брънсън, но френският център на домакините допусна много груба грешка 10 секунди преди края, когато пробва да подаде на свой съотборник, но Брънсън пресече паса му.

Гардът на Никс веднага се озова на наказателната линия, където вкара при първия си опит, но пропусна втория. Това даде един последен шанс на 224-сантиметровия Уембаняма да донесе успеха на "шпорите", но и този път изстрелът на лидера на тексасци бе неточен.

За победителите от Ню Йорк Никс най-полезен в мача с 21 точки и 13 борби бе центърът Карл-Антъни Таунс. Джейлън Брънсън и Микел Бриджес вкараха по 20 точки, а О Джи Анъноби добави 17.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма вкара 29 точки, а Де'Аарън Фокс приключи с 20 точки.

Ако Никс спечелят титлата, това ще бъде първи трофей за тима от 1973 година насам.