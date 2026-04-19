Манчестър Сити победи Арсенал, драма за титлата в Англия

Манчестър Сити надигра лидера в класирането Арсенал с 2:1 в изключителен мач, достоен за финал на сезона във Висшата лига. Раян Шерки през първата част и Ерлин Холанд през второто полувреме бяха голмайсторите на "гражданите", Кай Хаверц наказа грешка на вратаря Джанлуиджи Донарума за гостите от Лондон.

Така Сити вече е само на три точки зад "артилеристите", но има мач по-малко и вероятно ще изравни съперника след евентуален успех срещу Бърнли. В момента Арсенал има +37 голова разлика, а Манчестър Сити - +36, но и това може да се промени, като това може да се окаже решаващо.

До края на сезона Сити ще играе срещу Бърнли, Евертън, Брентфорд, Борнемут, Кристъл Палас и Астън Вила, а Арсенал има срещи с Нюкасъл, Фулъм, Уест Хям, Бърнли и Кристъл Палас.

Манчестър Сити натисна съперника си в началото на мача, като създаде няколко положения, но и Арсенал отговори с апасни атаки. В средата на полувремето французинът Раян Шерки направи елегантен пробив в наказателното поле, като стреля под крака на Салиба в долния десен ъгъл на вратата на Арсенал за 1:0. Веднага след това Донарума се забави да изчисти топката от аутлинията, като Хаверц я блокира и от рикошета тя влетя в мрежата - 1:1.

В началото на втората част шут на Ерлинг Холанд срещна десния стълб. Последваха силни минута за Арсенал, като пропуски направиха Хаверц и Йодегор, удар на Еберечи Езе също срещна левия стълб на вратата на Донарума.

В 65-ата минута Холанд направи 2:1 с удар в десния долен удар от наказателното поле. В 73-ата минута и шут на Габриел от гостите с глава срещна гредата. В добавеното време е Хаверц направи голям пропуск за лондончани, за които нямаше да е незаслужено да спечелят точка и запазят аванса си.

Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 67 точки, пред Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 58, Ливърпул с 53, Челси, Брентфорд, Евертън и Борнемут с по 48 точки и други.