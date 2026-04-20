Скандалният Денис Родман бе въведен в Залата на славата на кеча

64-годишният петкратен шампион на Националната баскетболна асоциация (НБА) и член на Залата на славата на баскетбола Денис Родман беше въведен в Залата на славата на World Wrestling Entertainment. WWE е американската асоциация за професионален кеч - комбинация от спорт, театър и телевизионно шоу.

„Хора, сега вероятно ще се разплача. Харесва ми това, което WWE направи за Хълк Хоган. Харесва ми. Боже, отне му толкова време да стигне дотук. О, Боже мой. Хълк, обичаме те. Липсваш ни толкова много.“, почете кумира си Родман на официалното тържество.

„Искам да продължа да говоря за човека, който е тук, друг човек - Ник Хоган (синът на Хълк Хоган - бел.ред.). Познавам Ник, когато беше на три или четири години, и той е преминал през някои...през някои наистина трудни неща. Но баща му, човече, той винаги беше до него, независимо какво правеше!“, цитиран е Родман от Yahoo Sports.

Две други легенди – Кевин Наш и Шон Уолтман, които се бореха под името X-Pac – бяха също въведени в Залата на славата. Те бяха част от nWo, заедно с Денис и Хълк Хоган.