Нотингам удари Астън Вила в английското дерби в Лига Европа

Отборът на Брага (Португалия) измъкна късна победа с 2:1 над Фрайбург (Германия) в първи полуфинал в турнира на УЕФА Лига Европа, а Нотингам Форест спечели първото действие на изцяло английския сблъсък сещу Астън Вила с 1:0.

В изцяло английския сблъсък Нотингам и Астън Вила предложиха истинска битка, в големи периоди без ясно доминиращ отбор. Все пак домакините стигнаха до успеха благодарение на доста странна дузпа, реализирана от Крис Ууд в 71-ата минута. Съдията Жоао Пинейро първоначално дори отсъди аут, но след като беше привикан да прегледа ситуацията на монитора край терена (система ВАР), видя как Люка Дин от Вила е докоснал топката с ръце на самата аутлиния след опит на Хътчинсън от домакините да я задържи.

До този гол двата отбора миаха точно по едно чисто голово положение, пропуснати от Игор Жезуш за домакините преди почивката и от Оли Уоткинс от Астън Вила през втората част.

Домакините от Брага влязоха в мача с доста проблеми – четирима титуляри с контузии, в тази група Флориан Грилич и Габри Мартинес, а капитанът Рикардо Орта трябваше да излезе още преди почивката заради травма. Въпреки това, те бяха по-активни в по-голямата част от срещата и логично откриха резултата в 8-ата минута чрез турския си полузащитник Демир Тъкназ наказвайки очевидна грешка на Макенго, който с гърди подаде топката на Виктор Гоме. Същият след това асистира на турчина за първия гол. Гостите реагираха мигновено и първо се разминаха с голова атака, спряна с цената на жълт картон Витор Карвальо. Но Ян-Никлас Бесте - който премина от ляв бек в Бенфика до дясно крило във Фрайбург, в 16-ата минута проби сам, докато не асистира на Винченцо Грифо на чиста позиция за да вкара за 1:1.

В 21-ата минута Рикардо Орта от Брага се хвана за бедрото и трябваше да излезе, а в добавеното време вратарят Ноа Атуболу спаси Фрайбург, след като отрази дузпа, изпълнена от Родриго Салазар.

След силното първо полувреме, германците поеха контрола над играта през второто и направиха няколко опасни подхода към вратата на Хорничек, който показа добри рефлекси, за да спре удар на Егещайн от средата на наказателното поле в 64-ата минута.

В добавеното време Витор Карвальо засече центриране от дясно, вратарят Атоболу реагира малко неадекватно и отби, а притичалият Мао Йепи Доргеле вкара за 2:1 и донесе преднина на португарците преди реванша другата седмица.