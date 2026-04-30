Въпреки хикса с Арда, Локо Пловдив отива на финал

Локомотив Пловдив и Арда завършиха 1:1 в реванша от полуфиналите на "Лаута“ и с общ резултат 5:1 пловдивчани си осигуриха място на финала за Купата на България. Двубоят предложи битка и емоции, но домакините контролираха събитията и затвърдиха убедителното си представяне от първата среща.

Гостите от Кърджали се опитаха да окажат съпротива и да се върнат в сблъсъка, но разликата от първия мач се оказа твърде голяма. Локомотив показа стабилност в защита и достатъчно увереност в атака, за да задържи комфортния си аванс и да не допусне изненада.

В крайна сметка равенството се оказа напълно достатъчно за „смърфовете“, които продължават напред с категорично превъзходство в двата мача и заслужено ще спорят за трофея.

Във финала Локомотив ще се изправи срещу ЦСКА, който ден по-рано отстрани Лудогорец. Така футболните фенове ще станат свидетели на интригуващ сблъсък между два от водещите отбори в страната.

Двата отбора ще повторят битката за националната купа от сезон 2019/2020, когато пред едва 12 хиляди зрители пак на националния стадион Локомотив победи след изпълнение на дузпи "армейците“.

Отборът на Арда започна по-активно в търсене на ранно попадение, което да намали част от пасива им след първата среща. В четвъртата минута Серкан Юсеин пробва да изненада Боян Милосавлевич с удар от около 30 метра, но стражът на Локомотив улови. Точно след четвърт час игра Атанас Кабов също отправи опасен изстрел от дистанция, който обаче не намери целта.

Минута по-късно Локомотив откри резултата с първата си голова възможност. Вячеслав Велев загуби от Каталин Иту пред собственото наказателно поле и румънският футболист реализира с премерен удар по земя в долния ляв ъгъл на Анатолий Господинов за 1:0. С това попадение общият резултат в полуфиналния сблъсък стана 5:0 в полза на „железничарите“ и така до края на двубоя интрига липсваше.

В 35-ата минута Милосавлевич показа страхотен рефлекс, за да отрази с една ръка удар с глава на Патрик Луан от няколко метра след центриране на Димитър Велковски.

Втората част отново започна с възможност пред Луан, но вратарят на „смърфовете“ пак реагира подобаващо и не позволи бразилеца да реализира.

В 64-ата минута все пак играчите на Александър Тунчев успяха да изравнят. Точен бе Лъчезар Котев с удар от границата на наказателното поле след асистенция на Димитър Велковски. Тодор Павлов имаше шанс да изчисти пред голлинията, но не се справи и топката влезе в мрежата за 1:1.

Пет минути преди края на редовното време гол на Бирсент Карагарен бе отменен заради засада и по този начин срещата завърши при равен резултат, който след категоричния успех с 4:0 в първия мач бе напълно достатъчен за Локомотив да намери място във финала.

Битката за трофея е за 20 май (сряда) на Националния стадион "Васил Левски“ в столицата.

Повече спортни новини четете на Gol.bg.