Славия би трудно 10 от Септември

Славия победи с 2:1 у дома останалия в намален състав Септември София в двубой от 33-ия кръг от Първа футболна лига.

В осмата минута капитанът Иван Минчев центрира от фаул, никой не можа да засече топката и тя изненада вратаря Янко Георгиев, влизайки в мрежата за 1:0.

Четвърт час след началото на двубоя част от феновете на Славия продължиха протеста си срещу президента на клуба Венцеслав Стефанов, скандирайки "оставка". Стефанов не присъства на мача на стадион "Александър Шаламанов".

В 37-ата минута Славия получи правото да изпълни дузпа. Васил Казълджиев центрира отдясно, Мартин Христов събори Роберто Райчев в наказателното поле и беше отстранен от игра. Райчев изпълни 11-метровия наказателен удар, а Янко Георгиев спаси вратата си от второ попадение.

Пет минути след началото на втората част домакините удвоиха аванса си. Борис Тодоров получи подаване от Емил Стоев, след което веднага шутира към вратата на гостите и реализира първото си попадение с екипа на Славия.

Две минути след това удар на Едни Рибейро се отби в страничната греда и Септември не можа да се върне в срещата.

В 71-вата минута Рибейро беше намерен по въздуха в наказателното поле на Славия и свали за Бертран Фурие, който стреля отблизо в аут.

Три минути преди края на редовото време Доминик Ивкич реализира попадение с глава във вратата, пазена от Леви Нтумба.

След този успех Славия има 43 точки на девето място в класирането, докато Септември има 28 пункта на 13-та позиция.