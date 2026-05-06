Анджелина Джоли спечели малка съдебна победа срещу Брад Пит

06.05.2026 | 21:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Анджелина Джоли постигна малка победа в съдебната битка с бившия си съпруг Брад Пит.

След решение на съд в Лос Анджелис от 4 май актрисата вече не е длъжна да предоставя на правния екип на Пит достъп до 22 имейла в нередактиран вид. Предишни решения я задължаваха да го направи.

Джоли и Пит водят дело от 2022 г. за "Шато Миравал", френската винарна, която някога притежаваха заедно и където сключиха брак през 2014 г.

Екипът на Джоли приветства решението в изявление пред "Ю Ес Ей Тудей".

"Това е важна победа за Джоли. Решението показва, че г-н Пит е излязъл напълно извън допустимите граници, когато е поискал достъп до очевидно защитени документи. Той не получава нищо, нула“, заяви адвокатът ѝ Пол Мърфи. 

"Това е част от модела на поведение на Пит да изисква контрол върху всичко, свързано с Анджелина, включително върху комуникацията ѝ със собствените ѝ адвокати. Изключително сме удовлетворени, че както Апелативният съд, така и първоинстанционният съд в крайна сметка сложиха край на това", добави той.

Съдия Синди Панюко постанови, че имейлите между 50-годишната Джоли и нейни представители, които не са адвокати, попадат под защитата на адвокатската тайна. 

Съдът прие, че 62-годишният Пит не е представил достатъчно доказателства, за да обори твърдението на Джоли за поверителност. Искането обаче беше отхвърлено без предрешаване на спора, което означава, че екипът му може отново да го оспори.

 

Анджелина Джоли Брад Пит
