Анджелина Джоли спечели малка съдебна победа срещу Брад Пит

Анджелина Джоли постигна малка победа в съдебната битка с бившия си съпруг Брад Пит.

След решение на съд в Лос Анджелис от 4 май актрисата вече не е длъжна да предоставя на правния екип на Пит достъп до 22 имейла в нередактиран вид. Предишни решения я задължаваха да го направи.

Джоли и Пит водят дело от 2022 г. за "Шато Миравал", френската винарна, която някога притежаваха заедно и където сключиха брак през 2014 г.

Екипът на Джоли приветства решението в изявление пред "Ю Ес Ей Тудей".

"Това е важна победа за Джоли. Решението показва, че г-н Пит е излязъл напълно извън допустимите граници, когато е поискал достъп до очевидно защитени документи. Той не получава нищо, нула“, заяви адвокатът ѝ Пол Мърфи.

"Това е част от модела на поведение на Пит да изисква контрол върху всичко, свързано с Анджелина, включително върху комуникацията ѝ със собствените ѝ адвокати. Изключително сме удовлетворени, че както Апелативният съд, така и първоинстанционният съд в крайна сметка сложиха край на това", добави той.

Съдия Синди Панюко постанови, че имейлите между 50-годишната Джоли и нейни представители, които не са адвокати, попадат под защитата на адвокатската тайна.

Съдът прие, че 62-годишният Пит не е представил достатъчно доказателства, за да обори твърдението на Джоли за поверителност. Искането обаче беше отхвърлено без предрешаване на спора, което означава, че екипът му може отново да го оспори.