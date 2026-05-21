Феновете на Левски могат да се снимат с шампионска купа на 24 май

Ръководството и футболистите на Левски ще поднесат цветя на Могилката на 24 май, когато клубът ще отбележи своята 112-годишнина. Феновете пък ще имат възможност да се снимат с шампионската купа, която ще бъде изложена след 12 часа в същия ден в предверието на музея.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари, на 24 май, неделя, от 10:30 часа ръководството, представителният отбор, ветерани, служители на ПФК „Левски“ и привърженици ще поднесат венци и цветя на Могилката в градинката на 22-ра гимназия в София по случай 112-ата годишнина на клуба.

В 12:00 часа същия ден трофеят, връчен на отбора за шампионската титла през сезон 2025/26, ще бъде изложен в предверието на клубната музейна експозиция на стадион „Георги Аспарухов“. Желаещите да го видят и да си направят снимка за спомен ще могат да го направят до 19:14 часа".