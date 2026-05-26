Русия ни е сърдита: България не издала визи за журналисти за Европейското във Варна

Скандал се разпали дни преди Европейското първенство по художествена гимнастика. Руски медии заявиха, че България е отказала визи на журналисти, искащи да отразят събитието.

Според държавните медии българското посолство в Москва е отказало шенгенска виза на спортен журналист на ТАСС, планиращ да пътува до Варна, за да отрази състезанието. Властите у нас обяснили, че според тях журналистът представлява опасност за националната сигурност.

"Една или повече държави членки на Шенген]Ви смятат за заплаха за националната политика или вътрешната сигурност", гласи официалният документ, подписан от служител на българското посолство, обясняващ причините за отказа на виза.

Твърди се, че коренспондентът преди това е бил акредитиран преди това за турнира от Европейския съюз по гимнастика (Европейска гимнастика) и е получил официално писмо, подписано от изпълнителния директор на Европейската гимнастика Лиза Вортман за българското посолство, в което тя спешно е поискала виза, за да може журналистът да отрази състезанието директно от гимнастическата арена във Варна.

Държавните медии заявяват още, че нито един руски журналист, планиращ да пътува до България, за да отрази Европейското първенство по художествена гимнастика, не е получил входна виза от властите на страната.

Това предизвика вълна от коментари в Русия

"Българските власти смятат всеки руски журналист за заплаха и пропаганда", заяви депутатът от Държавната дума Светлана Журова. "Вероятно си мислят, че ще има нещо нередно. Спортните журналисти се интересуват само от вътрешната политика на спорта, който отразяват. Може би си мислят, че нашите журналисти ще дойдат и ще пишат за това колко зле е организирала всичко България. Но журналистите щяха да отразяват победи и постижения. И властите дават същото обяснение за феновете. Не можаха да ни държат навън, но решиха да направят това - да ни навредят. Тъжно е, че няма да има толкова много журналисти, които да отразяват събитията от терена."

Според Дмитрий Свищев, първи заместник-председател на Комисията по физическа култура и спорт на Държавната дума (ЛДПР) отказът за издаване на визи на руски журналисти за България е незаконен.

"Това е поредното незаконно решение на европейските власти", каза Свищев. "Журналистите са разполагали със съответните документи от Европейския съюз по гимнастика, удостоверяващи, че ще отразяват състезанието. С подобни решения Европейският съюз просто налага забрана за журналистическа дейност и противоречи на собствените си декларирани принципи за предполагаема свобода на информацията. Междувременно журналистите също са участници в състезанието и с решенията си европейските власти подкопават организатора на Европейското първенство. Това е типична дискриминация, основана на националност, и забрана за журналистическа дейност."

150 фенове все пак ще получат визи

В казуса се намеси и посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, която увери, че руските фенове ще получат визи, за да подкрепят състезателите си.

"През последните дни руското Министерство на външните работи и нашето посолство работят активно с нашите български колеги, за да осигурят на руските фенове визи за участие в Европейското първенство по художествена гимнастика", каза тя. "Доколкото знам, над 150 фенове успяха да кандидатстват за визи, за да дойдат в България и да поздравят нашите спортисти. Визите им вероятно ще бъдат издадени в следващите ден-два. Естествено, представители на нашето посолство, както и сънародници в България, ще дойдат във Варна."

Митрофанова отбеляза, че в момента не е запозната с откази за визи на руски журналисти, акредитирани за състезанието.

Състезанието във Варна е първото от пет години насам, в което руски спортисти ще се състезават под националното знаме

Вчера руските гимнастички отпътуваха към България.

"С завръщането на знамето и химна руската гимнастика ще започне нов етап в своето развитие", заяви световната и олимпийска шампионка по спортна гимнастика Ангелина Мелникова.

"Новините за световната и европейската квалификация дойдоха, докато бях на почивка, и това несъмнено е много вдъхновяващо", каза Мелникова. "Прекарвам си чудесно на почивка и се усмихвам, когато получавам такива прекрасни новини. В началото на юни ще се върна в Москва и ще започна пълна подготовка за Европейското първенство. Чувствам, че започва нова глава за руската гимнастика и съм щастлива да бъда част от нея."

На 18 май Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) премахна ограниченията за руските спортисти и им позволи да участват в нейните състезания със своето знаме и химн. Шест дни по-късно Изпълнителният комитет на Европейската гимнастика също премахна санкциите срещу руските спортисти. Това решение ще бъде ратифицирано на извънредното Общо събрание на Европейската гимнастика, което ще се проведе скоро.

25-годишната Мелникова е отборната шампионка на Олимпийските игри за 2021 г. Тя има и два бронзови и един сребърен медал от Игрите. Рускинята е двукратна световна шампионка в индивидуалния многобой (2021, 2025) и еднократна световна шампионка на прескок (2025).