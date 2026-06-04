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17 млрд. долара може да загубят работодателите заради Мондиал 2026

Опасяват от проблеми с поддържането на концентрацията на служителите

04.06.2026 | 01:30 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Световното първенство по футбол скоро ще завладее разговорите на аудиторията по цял свят, а работодателите може да имат проблеми с поддържането на концентрацията на служителите по време на турнира - дори с това да ги доведат до офиса, показва ново проучване, цитирано от агенция Ройтерс.

Проучване на UKG - платформа, за управление на човешки ресурси, заплащане и работна сила, разработвана с изкуствен интелект, изчислява, че Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли, може да струва на работодателите по света около 17 милиарда долара от намалена продуктивност, като 37% от работниците планират да коригират графика си заради първенството. 

27% от служителите вероятно ще пропуснат работни задачи, като се явят късно, тръгнат си по-рано или напълно пропуснат работния ден, 11% признават, че биха работили, докато имат махмурлук, а 14% казват, че тайно биха гледали мачове и акценти от Световното първенство, докато са на линия.

UKG анкетира 8000 служители в Австралия, Канада, Франция, Германия, Мексико, Нидерландия, Великобритания и САЩ, за да оцени въздействието на Световното първенство върху работните места.

Мондиал 2026 ще включва 48 държави, като ще бъдат изиграни 104 мача. Турнирът може да доведе до загуби от около 11,7 милиарда долара само в САЩ, като Германия следва в списъка с 1,34 милиарда долара загуби заради намалена продуктивност, според UKG.

„Когато отсъствията са мащабни, ефектът е незабавен и скъпоструващ“, заяви Суреш Витал, главен продуктов директор в UKG и добави: „Производителността спада, клиентското преживяване страда и работният морал е засегнат, тъй като останалата част от екипа е оставена да покрие пропуските.“

И мениджърите не са имунизирани срещу примамката на интригуващ футболен двубой. Проучването установи, че 42% от мениджърите вероятно биха планирали почивен ден, а 45% ще поискат размествания в последния момент.
(БТА)

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