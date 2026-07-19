Испания и Аржентина излизат в битка за световната титла

Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Двете страни се срещат за първи път в историята на финал на Мондиала. Това ще бъде едва вторият им сблъсък на световно първенство изобщо след далечната 1966 година.

Финалът на 23-тия Мондиал ще се се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси от 22:00 часа българско време, а залогът в него е място в историята и вечна памет във футболния фолклор. Испания, която на полуфиналите победи Франция с 2:0, ще има възможността да стане световен шампион за втори път след 2010 година, като при успех футболистите на Луис де ла Фуенте ще направят дубъл след спечелената от тях европейска титла през 2024-а. Подобно нещо "Ла Фурия" постигна и в периода от 2008 до 2012 година, когато спечели два пъти Европейско първенство, а между това и Световното.

За Аржентина срещата е с дори по-голямо значение. "Гаучосите", които се наложиха с 2:1 над Англия на полуфиналите, могат да станат четвъртата страна, печелила поне четири пъти световната титла след Бразилия (5), Италия (4) и Германия (4). Но играчите на старши треньора Лионел Скалони могат и да защитят трофея, който взеха в Катар през 2022 година. Това би ги превърнало в едва третия тим, успял да направи защита на титлата си след Италия през 1938 година и Бразилия през 1962 година.

Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че въпреки силните им културни, исторически и социални връзки и въпреки богатите им футболни витрини, на Световно първенство те са се срещали само веднъж. Това става през далечната вече 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2:1 в двубой от груповата фаза, игран на "Вила Парк" в Бирмингам. В герой за южноамериканците се превръща Луис Артиме, който вкарва и двата гола. Главен съдия на мача пък е българинът Димитър Руменчев.

Въпреки че и Испания, и Аржентина достигнаха до финала на Световното първенство благодарение най-вече на добрата си отборна игра, специалистите очакват двубоят да бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора - Ламин Ямал и Лионел Меси. 39-годишният Меси познава 19-годишния Ямал още от бебе, тъй като през 2007 година двамата участват в обща фотосесия, организирана от каталунския вестник "Спорт" и УНИЦЕФ. По това време звездата на Меси в Барселона вече започва да грее ярко, докато Ямал е само на пет месеца. По ирония на съдбата и двамата се превръщат в едни от най-големите звезди не само на Барселона, но и на световния футбол.

Кой от тях обаче ще бъде по-щастлив, ще стане ясно малко след полунощ. Тъй като финалът на Мондиал 2026 ще се играе в САЩ, паузата на полувремето ще бъде по-дълга от стандартните 15 минути. Подобно на паузата в Супербоул, между двете полувремена ще има музикален спектакъл с участието на Шакира. Това означава, че новият световен шампион със сигурност няма да бъде ясен преди в България да настъпи понеделник.

Световното първенство ще бъде запомнено и с редица други нововъведения. То за пръв път се проведе в три държави - САЩ, Канада и Мексико, а в него участваха и рекордните 48 отбора, които вече изиграха 103 мача, а феновете очакват и първия съдийски сигнал на най-важния - 104-ти. Той ще бъде ръководен от съдийски бригада от Словения, начело на която ще бъде Славко Винчич.

Освен традиционната купа и златни медали, победителите в мача ще получат и пръстени, каквито се дават на шампионите в американските спортове.

Друг любопитен момент, свързан с финала на това Световно първенство, е, че следващото през 2030 година ще бъде организирано и в Испания, в Аржентина. Испания, Португалия и Мароко спечелиха правото да бъдат домакини на 24-тия Мондиал, но по повод стотната годишнина от първото Световно първенство през 2030 година ФИФА реши Аржентина, Парагвай и Уругвай също да приемат мачове от турнира. През 1930 година точно Уругвай е домакин на първия Мондиал, като във финала в Монтевидео печели с 4:2 срещу Аржентина.

(БТА)