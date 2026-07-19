Мароко и Испания ще се борят за домакинство на финала на Световното през 2030 г.

Ню Джърси ще се радва цялото внимание на футболния свят в неделя, когато се играе финалът на Световното първенство 2026 между Аржентина и Испания, но мястото за провеждане на знаковия мач от турнира през 2030-а може да стане обект на интензивна дипломатическа и политическа борба, пише агенция Ройтерс.

Мароко, Португалия и Испания са домакини на Мондиал 2030, но ФИФА все още не е обявила къде ще се проведе финалната среша.

Испания настоява, че ще бъде домакин на мача, но Мароко строи нов стадион на стойност 12 милиарда долара със 115 000 места край Казабланка, който се надява да бъде мястото, където ще се реши титлата, а борбата за тази чест е в ход в коридорите на властта в спорта.

Стадион „Хасан II“ се очаква да бъде най-големият стадион в световния футбол, като строителството ще бъде завършено до края на следващата година и е конкурент на две съоръжения в Испания. Стадион „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид с капацитет от 83 000 места след обширни ремонти, завършени в края на 2024-а, или „Камп Ноу“ в Барселона, частично отворен отново, тъй като претърпява ремонт, при който капацитетът ще се увеличи до 105 000 места, но изостава от графика, са двата испански варианта.

Ако Казабланка бъде избрана, това ще бъде едва втори път, когато африкански град е домакин на финала на Световното първенство след Йоханесбург през 2010-а, където Испания спечели единствената си титла от Световното първенство до момента.

Когато Испания беше домакин на Мондиал 1982, финалът се игра на „Сантяго Бернабеу“, като Италия победи Западна Германия с 3:1.

(БТА)