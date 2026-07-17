Тенисистката Дария Касаткина и фигуристката Наталия Забияко се ожениха в Гърция

Тенисистката под №63 в света Дария Касаткина и фигуристката и сребърна медалистка от Олимпийските игри през 2018 г. Наталия Забияко се ожениха. Това стана ясно от снимки, публикувани от спортистките в профилите им в Instagram.

Сватбената церемония се е състояла в Гърция (където еднополовите бракове са законни), а поканени бяха и тенисисти от Русия и Украйна.

"Току-що имахме най-хубавия ден досега", гласи публикацията. "Празнувахме любовта, свободата и приемането. Засега няма думи, само признателност."

Дария Касаткина беше тенисистка номер едно на Русия дълго време; през 2025 г. тя започна да се състезава за Австралия, а година по-късно получи австралийско гражданство.

Наталия Забияко се състезаваше за Русия от 2015 до 2020 г., заедно с Александър Енберт; те спечелиха сребро на Зимните олимпийски игри през 2018 г.

Касаткина и Забияко разкриха връзката си през 2022 г.

След като миналата година премина към Австралия, Дария разкри, че решението е било продиктувано от много повече от тениса.

"Ако исках да живея свободен, отворен живот, за съжаление не можех да го направя в Русия", сподели тя. "Трябваше да си намеря друго място. И го направих."

През последните години Русия разшири ограниченията върху правата на ЛГБТКИА+ общността, като властите обявиха за незаконно това, което Москва описва като "международно ЛГБТ движение", като екстремистка организация.

Дария вече е говорила за важността на автентичния живот и защо е избрала публично да се разкрие, докато все още се състезава на най-високо ниво.

"Да живееш в килера е невъзможно", каза тя. "Твърде е трудно, безсмислено е. Да живееш в мир със себе си е единственото нещо, което има значение, и да се побъркат всички останали."

Тя също така каза, че се надява, че откровеността относно сексуалността ѝ ще помогне на другите.

"Това е важно за младите хора, които имат трудности с обществото и се нуждаят от подкрепа", каза тя.