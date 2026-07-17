За първи път в България: На летище Бургас кацна легендарния Airbus Beluga ST

Летище Бургас записа още един исторически момент в своята авиационна история!
За първи път на Летище Бургас кацна легендарният Airbus Beluga ST – един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света.
Това беше не само първото му посещение в Бургас, но и първото кацане на Airbus Beluga на българско летище изобщо.
Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари. Самолетът е създаден от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.
Подобни посещения превръщат всеки ден на летището в специален момент за всички любители на авиацията и оставят още една незабравима страница в историята на Летище Бургас, съобщават от летището.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.