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За първи път в България: На летище Бургас кацна легендарния Airbus Beluga ST

Самолетът е създаден за превоз на извънгабаритни самолетни компоненти

17.07.2026 | 14:50 ч. Обновена: 17.07.2026 | 14:51 ч. 16
Снимка: Андон Илиев, фейсбук

Снимка: Андон Илиев, фейсбук

Летище Бургас записа още един исторически момент в своята авиационна история!

За първи път на Летище Бургас кацна легендарният Airbus Beluga ST – един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света. 
Това беше не само първото му посещение в Бургас, но и първото кацане на Airbus Beluga на българско летище изобщо.

За първи

Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари. Самолетът е създаден от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.

За първи

Подобни посещения превръщат всеки ден на летището в специален момент за всички любители на авиацията и оставят още една незабравима страница в историята на Летище Бургас, съобщават от летището. 

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Тагове:

Airbus Beluga ST самолет летище Бургас за първи път
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