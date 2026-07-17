Сметка онлайн: Как Русия похарчи $100 хил. за да свали един украински дрон ВИДЕО

Забавно видео циркулира в онлайн пространството - на него се вижда как един единствен украински дрон лети през руското небе, докато стотици изстрели се опитват да го свалят и в крайна сметка не успяват.

Според един анализ Русия е похарчила 100 хил. долара само за този опит да свали дрона.

Ето какво гласи анализът на потребител от Reddit:

Червените трасери, идващи от позицията на оператора, са огън от стрелково оръжие, вероятно от ПКМ или дори АК. Звучи като няколко оръдия, но при обемите на военните поръчки, боеприпасите за стрелково оръжие струват стотинки на изстрел.

Нещата стават интересни с жълтите трасери, които идват от ЗУ-23/ЗСУ-23, Панцир С1 или 2К22 Тунгуска, противовъздушни оръдия.

Трудно е да се каже, но изглежда има около шест обекта с тежки оръдия. Няма лесен начин, доколкото знам, да се определи колко от тях са 23 мм и колко са 30 мм, въпреки че поне един вероятно е Панцир или Тунгуска, защото това са хибридни ракетни пускови установки и виждаме една ракета във видеото.

Но ако това е обект зад фронтовата линия, по-вероятно е специализираната зенитна отбрана да е ЗУ-23-2 (от които Русия има буквално стотици хиляди). Така че ще предположим 5 ЗУ 23 и 1 по-тежка, 30 мм платформа.

ЗУ 23 могат да изстрелят по 100 снаряда от всяко от двете оръдия, преди цевта да се наложи да се сменят, за да се охладят. Това са 1000 снаряда от 23 мм зенитна артилерия, изстреляни в небето.

30-милиметровите платформи са способни на по-дълъг непрекъснат огън, но обикновено участват в целенасочени залпове от общо 100-250 снаряда, насочени към радара. Ще приемем, че е изстрелян един залп, преди платформата да се е сблъскала с двете ракети, които виждаме на кадрите.

Това са 200 снаряда от 30 мм зенитна артилерия и две ракети.

Цената на руските боеприпаси не е добре известна, особено сега, когато голяма част от руския индустриален капацитет е национализиран за производство на военни материали. Но цената на снаряд от 25 мм HEI или API на Запад е около 40-60 долара. Ако приемем, че Русия произвежда 23 мм снаряд за една четвърт от тази цена, това са 10-15 долара за снаряд или 10 000-15 000 долара при 23 мм огън.

Цената на 30 мм снаряд на Запад е 100-150 долара. Същата математика ни дава нещо като 6000-9000 долара за 30 мм снаряд.

А след това идват и двете ракети. В зависимост от това каква платформа е била разположена, те са или 57E6, или 9M311.

Най-близкото сравнение в съюзническия военен инвентар, за което имаме реални данни, са прехващачите Tamir, използвани като част от системата Iron Dome, които струват около 50 000-100 000 долара.

Въпреки това, за прецизни боеприпаси като ракети е малко вероятно Русия да може драстично да намали тези разходи. Квалифицираната работна ръка за производството им не може лесно да бъде заменена и много от частите са внос, който изисква твърда валута. Така че ще оценим цената на 40 000 долара за прехващач. Тя ще бъде по-висока, ако е по-новата 67E6, и по-ниска, ако е по-старата 9M311, но не мога да кажа коя.

И така, общата ви сума е няколкостотин долара за 7.62x54R и други калибри за стрелково оръжие, 15 000-25 000 долара за боеприпаси за автоматични оръдия и около 80 000 долара за прехващачи с малък обсег.

Да кажем, че са похарчени 100 000 долара за боеприпаси.

Редакцията не може да установи истинността в локацията на клипа.