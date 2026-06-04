Даниел Динев направи пробив в SENSHI с победа над Адегбуи

Българският кикбоксьор в тежка категория Даниел Динев записа впечатляваща победа над румънската звезда Бенджамин Адегбуи по време на международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators, която се проведе в Античния театър в Пловдив.

"Още малко ми е трудно да го осъзная, но съм супер щастлив. Бяхме изгледали всичко за съперника, аз също бях гледал негови мачове и клипове. Имаше силни моменти за румънеца, но успяхме да вземем победата", каза Динев пред екипа на предаването "България сутрин", излъчвано в ефира на Bulgaria ON AIR.

Подготовката за дебюта му в SENSHI е била изключително тежка. Самият състезател я определя като най-трудната в кариерата си досега.

Освен интензивните тренировки и строгия режим, Динев е трябвало да се справя и с контузии. Въпреки болките обаче отказването от професионалния спорт никога не е било вариант за него.

Подготовка, контузии и дисциплина

Ключова роля за успеха му е имала и постоянната комуникация между състезателя и треньорския екип по време на подготовката за супер битката на ринга на SENSHI. Заедно с Даниел Динев в студиото гостува и част от екипа му.

Треньорът му Цветелина Славева обясни пред телевизията, че пълен анализ на представянето все още не е направен, но вече е ясно, че има елементи, върху които трябва да се работи.

"По време на подготовката постоянно следяхме как се чувства. Правехме прегледи и ако имаше причина да не продължи, най-вероятно нямаше да го допуснем до срещата. Но той се чувстваше добре през цялото време", посочи Славева.

Тя разказа още, че в почивките между рундовете треньорският екип е напомнял на Динев предварително уточнените комбинации и тактически задачи, а той е изпълнявал указанията дисциплинирано.

Атмосферата в Пловдив

Динев благодари и на публиката в Пловдив, която според него е създала изключителна атмосфера. Той определи излизането си на ринга в Античния театър като уникално преживяване, което трудно може да бъде сравнено с друго състезание.

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