ЦСКА стигна само до 0:0 със Славия, чуха се викове "Оставка"

ЦСКА и Славия не успяха да се победят и завършиха при нулево равенство в двубой от първия кръг на родната Първа Лига, игран на стадион "Александър Шаламанов".

"Червените" започнаха по-активно и още в първите минути създадоха опасности пред вратата на домакините. Лео Перейра и Исак Соле отправиха последователни удари, но Иван Андонов реагира сигурно и запази мрежата си суха, пишат от Gol.bg.

Славия отговори в 12-ата минута чрез Емил Стоев, чийто удар не затрудни Фьодор Лапухов. В 30-ата минута Теодор Иванов засече с глава центриране от корнер, но топката премина покрай вратата. Малко след това Владимир Николов се озова на добра позиция, но се забави с удара, а след рикошет топката попадна в ръцете на Лапухов.

Най-чистото положение за ЦСКА през първата част дойде в 37-ата минута, когато Лео Перейра стреля опасно от границата на наказателното поле, но Иван Андонов блесна с впечатляващо спасяване, избивайки топката от горния десен ъгъл.

След почивката силният дъжд над столичния квартал "Овча купел" затрудни действията и на двата отбора. В 60-ата минута Теодор Иванов опита далечен удар, който премина на сантиметри над напречната греда.

ЦСКА продължи да търси победното попадение с удари от дистанция. Йоанис Питас на два пъти пробва късмета си, но и в двата случая Андонов демонстрира отличен рефлекс. Последва и шут на Анжело Мартино, който не създаде сериозни проблеми на стража на "белите".

В самия край Славия можеше да стигне до трите точки. В 88-ата минута след изпълнение на пряк свободен удар Буров отправи мощен изстрел, но Лапухов също се намеси блестящо и съхрани нулевото равенство.

Така двата отбора поделиха по една точка на старта на новия сезон в Първа лига, след двубой с положения и пред двете врати, но без реализирано попадение.

Викове оставка

След последния съдийски сигнал феновете на ЦСКА избухнаха във викове "Оставка" по адрес на треньора Христо Янев.

По-рано се появиха предположения, че ако мачът се развие неблагоприятно за "Червените", треньорът на дублиращия отбор на ЦСКА Валентин Илиев ще застане временно начело на представителния тим при уволнение на Янев.

Казанлъшкият специалист губи почва под краката си и при негативни резултати в следващите мачове ще настъпи рокада на поста. След възмутителното опълчение срещу Дери Сити хиляди фенове призоваха за незабавна оставка на наставника.

Не е изключено треньорска промяна да има още за гостуването на Карабах и Валентин Илиев да се качи на самолета за Баку, пише „Тема Спорт“. Припомняме, че бившият капитан на армейците вече води тима в един мач, броени дни след като беше назначен за треньор на дубъла – след уволнението на Душан Керкез при 1:1 срещу Ботев Враца на… Янев.

Часове по-късно бившото крило се яви на базата в Панчарево и подписа с ЦСКА, а Илиев се залови на работа с дубъла. Той постигна отлични резултати, като през пролетта армейците бяха най-постоянният отбор във Втора лига, нанесоха първата загуба на първенеца Дунав Русе, а Марк-Емилио Папазов стана голмайстор на първенството.