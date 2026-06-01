Анджело Волпе, Максон Виние и Андрес Касадо с отличия на SENSHI

След финалните битки на SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив бяха връчени специалните отличия за бойците, които се откроиха най-силно с представянето си на ринга.

Призът "Най-добра техника" получи Grand Prix шампионът до 70 кг Анджело Волпе от Италия. Той премина през три тежки двубоя в елиминационния турнир на SENSHI и показа прецизност, контрол и стабилно изпълнение във всяка среща. Отличието му беше връчено от кикбокс легендата Анди Зауер.

Отличия за характер и зрелищен финал

Наградата "Боен дух" за втори път отиде при Максон Виние от Франция. Той беше отличен за непримиримостта, характера и волята, които показа до последната секунда на своя двубой. Призът му беше връчен на ринга от световноизвестния боец Алберт Краус.

"Нокаут на вечерта" спечели Андрес Касадо от Испания. Той беше отличен за силния завършек на мача си за резервното място в Grand Prix турнира. Испанският боец получи наградата от нидерландската бойна легенда Семи Шилт.

SENSHI продължава през юли

SENSHI 31 Gladiators предложи серия от двубои на високо ниво, обрати и силни моменти за феновете на бойните спортове. Следващото събитие от календара на веригата - SENSHI 32, ще се проведе на 11 юли във Варна.

