IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Анджело Волпе, Максон Виние и Андрес Касадо с отличия на SENSHI

SENSHI 31 отличи най-впечатляващите бойци на вечерта

01.06.2026 | 16:53 ч. 0
Анджело Волпе, Максон Виние и Андрес Касадо с отличия на SENSHI

След финалните битки на SENSHI 31 Gladiators в Античния театър в Пловдив бяха връчени специалните отличия за бойците, които се откроиха най-силно с представянето си на ринга.

Призът "Най-добра техника" получи Grand Prix шампионът до 70 кг Анджело Волпе от Италия. Той премина през три тежки двубоя в елиминационния турнир на SENSHI и показа прецизност, контрол и стабилно изпълнение във всяка среща. Отличието му беше връчено от кикбокс легендата Анди Зауер.

Отличия за характер и зрелищен финал

Наградата "Боен дух" за втори път отиде при Максон Виние от Франция. Той беше отличен за непримиримостта, характера и волята, които показа до последната секунда на своя двубой. Призът му беше връчен на ринга от световноизвестния боец Алберт Краус.

"Нокаут на вечерта" спечели Андрес Касадо от Испания. Той беше отличен за силния завършек на мача си за резервното място в Grand Prix турнира. Испанският боец получи наградата от нидерландската бойна легенда Семи Шилт.

SENSHI продължава през юли

SENSHI 31 Gladiators предложи серия от двубои на високо ниво, обрати и силни моменти за феновете на бойните спортове. Следващото събитие от календара на веригата - SENSHI 32, ще се проведе на 11 юли във Варна.

SENSHI 31 Gladiators се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър, и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 31 Gladiators са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

SENSHI Андрес Касадо Анджело Волпе Максон Виние
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem