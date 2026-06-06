"Лъвиците" победиха категорично Доминиканската република

Волейболистките на България победиха убедително Доминиканската република с 3:0 (25:19, 25:19, 25:13) във втората си среща от тазгодишното издание на Лигата на нациите, която се проведе в Бразилия. Българките вече имат победа и загуба на сметката си, след като в първия си мач на бразилска земя отстъпиха пред Италия с 0:3.

За националките предстои двубой срещу домакините от Бразилия днес (6 юни) от 17:00 часа българско време, а в полунощ в неделя срещу понеделник българките ще играят срещу състава на Турция, с което ще приключат първата състезателна седмица.

Срещу Доминиканската република България започна в състав Лора Славчева, Мирослава Паскова, Микаела Стоянова, Борислава Съйкова, Александра Миланова, Дарина Нанева и Жана Тодорова-либеро.

Българският тим навакса изоставане от 3:6 до 8:6 и до края на първия гейм на няколко пъти имаше аванс от 6 точки, за да стигне до 25:19.

Във втората част състезателките на селекционера Марчело Абонданца поеха инициативата от самото начало, откъснаха се с 10 точки при 13:3 и въпреки че Доминиканската република намали, националките затвориха гейма пак при 25:19.

България демонстрира убедително превъзходство в третия гейм, в който със серия от 7 безответни точки натрупа преднина от 17:6. Съперникът за кратко скъси дистанцията под 10 точки, но националките дръпнаха с 13 при 22:9.

Най-резултатна за българския национален отбор беше Микаела Стоянова с 21 точки, докато Александра Миланова завърши с 10, а Мирослава Паскова добави 9 точки.