Жребият е ясен: Левски открива новия сезон в Първа лига срещу Дунав Русе

Шампионът Левски ще открие новия сезон в Първа лига с домакинство на новака Дунав Русе, отреди тегленият жребий за кампания 2026/27.

Един от най-интересните сблъсъци в първия кръг противопоставя Славия и ЦСКА, като "червените" ще гостуват на стадион "Александър Шаламанов". Другият основен претендент за челните места - Лудогорец, стартира с домакински мач срещу Локомотив Пловдив.

Първото издание на Вечното дерби между Левски и ЦСКА през новия шампионат е насрочено за 13-ия кръг, като домакин ще бъде шампионът.

Ето и програмата за първия кръг:

Ботев (Пловдив) - Локомотов (София)

Ботев (Враца) - Черно море

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948

Левски - Дунав

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)

Септември - Арда

Славия - ЦСКА

Левски и ЦСКА ще се изправят един срещу друг във фаталния 13-ия кръг на предстоящия сезон 2026/2027 в Първа лига.

Двубоят в 13-ия кръг ще бъде един от ключовите моменти в есенния дял на първенството. Макар точната дата и началният час на срещата да предстои да бъдат уточнени допълнително, още отсега е ясно, че мачът ще бъде сред акцентите на редовния сезон.

Левски ще влезе в дербито като символичен домакин, което означава, че организацията около срещата, разпределението на секторите и билетите ще бъдат съобразени с този статут. Двата отбора ще се срещнат в момент, в който първенството вече ще е навлязло в по-сериозна фаза, а резултатът може да има важно значение за класирането и амбициите им през сезона.

Сблъсъците между Левски и ЦСКА винаги носят сериозен заряд, независимо от моментната форма на двата тима. Историческото съперничество, големият брой привърженици и високите очаквания превръщат всеки мач между тях в събитие, което излиза извън рамките на обикновен шампионатен двубой.

Правилата за новия сезон в efbet Лига

Новият сезон в efbet Лига ще се състои от 14 отбора. В редовния сезон всеки играе срещу всеки на разменено гостуване в общо 26 срещи. В края на сезона последните шест отбора в класирането ще формират групата на изпадащите - 9-14 място. Ще изиграят пет допълнителни мача на принципа всеки срещу всеки. Завършелият на 14-о място изпада директно във второто ниво. Тимовете завършили на 12-о и 13-о място ще играят плейоф в една среща съответно срещу втория и третия в второто ниво на българския футбол.

Класираните от пето до осмо място формират групата на конференциите. Там всеки играе срещу всеки по два мача. Тимът с най-много точки може да участва в бараж за участие в Лигата на конференциите. Ако носителят на Купата е на пето място, то тогава право получава шестият да играе плейоф.

Отборите, класирани от първо до четвърто място в редовния сезон, формират шампионската група. Там играе всеки срещу всеки по два мача. Първият е шампион на България, а вторият получава шанс за участие в Лига Европа, а третият получава право на участие в бараж за класиране в Лигата на конференциите. Ако първият или вторият спечели Купата, първият играе в ШЛ, вторият в Лига Европа, третият директно в ЛК, а четвъртият играе бараж срещу петия за ЛК.

БФС с ново лого

Ново лого на Българския футболен съюз беше представено преди началото на церемонията по теглене на жребия за първенството в efbet Лига за сезон 2026/27. Церемонията започна с представяне на новото лого на БФС, което е във формата на шестоъгълен щит.

От едната страна краят е в цветовете на националния флаг - бяло, зелено и червено, а от другата - в цвят старо злато. Вътре в самия шестоъгълен щит е изписано БФС и "Български футболен съюз" под абривиатурата.

Новата визуална система ще бъде въведена поетапно във всички комуникационни канали на БФС, дигиталните платформи, официалните документи и събитията на централата.

Представянето на новата идентичност е част от по-широката трансформация, заложена в стратегията за периода 2026-2030, чийто акцент е върху развитието на детско-юношеския футбол, националните отбори, подкрепата за клубовете, развитието на женския футбол и изграждането на единна методология за работа с младите таланти.

Досегашното лого беше във формата на идеален кръг с футболна топка вътре, разделено на равни части бяло, зелено и червено и надпис отстрани на името на федерацията.

Също така стана ясно, че шампионът през сезон 2026/27 ще получи за последен път купата, която се връчва всяка година. От следващата кампания 2027/28 първенецът ще вземе нова купа, чийто дизайн обаче в момента не може да бъде разкрит заради пазена търговска тайна, а и защото самата купа се изработва в европейска бижутерска къща.

Преди началото на самата церемония пък бяха връчени призовете на голмайсторите на изминалия шампионат – Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948. И двамата обаче не присъстваха и те бяха представени от изпълнителните директори на клубовете Даниел Боримиров и Пепа Марникас.

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