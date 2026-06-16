Иран заличи два пъти пасив от един гол и спечели точка срещу Нова Зеландия

Иран заличи два пъти изоставане от един гол и завърши наравно 2:2 с Нова Зеландия в мач от Група G на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Така двата отбора спечелиха по една точка и останаха равни в класирането заедно с Белгия и Египет, които завършиха 1:1.

Мачът в Ингълдууд започна след малобройни протести на представители на иранската диаспора срещу режима в страната, но до ескалация не се стигна.

Нова Зеландия поведе още в седмата минута чрез Илайджа Джъст, който бе точен с воле от близко разстояние след асистенция на Крис Ууд. Рамин Резаеян изравни в 32-та минута за иранците, които се радваха на сериозна подкрепа по трибуните на стадиона в Лос Анджелис, Калифорния.

Само девет минути след началото на второто полувреме 26-годишният Джъст, крило на шотландския Мъдъруел, възстанови преднината на отбора на Нова Зеландия, след като прехвърли вратаря Алиреза Бейранванд след нова асистенция на Ууд, но и това не беше достатъчно за Нова Зеландия. В 64-ата минута Мохамед Мохеби бе точен с глава, за да оформи крайното 2:2.

Следващият мач на Иран е отново в Лос Анджелис, където съперник на отбора ще бъде Белгия. Нова Зеландия пък ще срещне Египет във Ванкувър.

По-рано на турнира се получи и най-голямата изненада до момента, след като Кабо Верде устоя на 27 удара и измъкна равенство 0:0 срещу основния фаворит за трофея и европейски шампион Испания.

(БТА)