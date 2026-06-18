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Мондиал 2026: Седем синове наследиха бащите си на терена

Трима футболисти от Норвегия са наследници на трима играли в САЩ 94

18.06.2026 | 10:00 ч. 3
Reuters / AI колаж

Reuters / AI колаж

На мача с Ирак на Мондиал 2026 Норвегия стана първият национален отбор, който пусна на терена трима футболисти, чиито бащи също са играли за Норвегия на световно първенство.

Любопитното е, че и тримата бащи са играли заедно на първенството в САЩ 94, а синовете им също на мондиала в САЩ. Това са Ерлинг Холанд и Алф-Инге Холанд, Aлександър Сьорльот и Горан Сьорльот, Кристиан Торстведт и Ерик Торствед.

На Мондиал 2026 има обаче играят още няколко наследници на известни футболисти,

участвали на мондиали.

Джъстин Клуиверт е син на холандското острие Патрик Клуиверт. Джулиано Симеоне е син на мениджъра на Атлетико Мадрид, аржентинецът Диего Симеоне, а Франсиско Консейсао - на техничния португалски халф Сержио Консейсао. 

Легендата на Франция Зинедин Зидан също е пратил свой представител - сина си Лука, но той играе за родината на баща си Алжир. Освен това е и вратар.

За Норвегия тримата бащи са част от онова силно поколение, което класира страната за световните първенства през 1994 и 1998 г. Сега техните синове я върнаха на Мондиала след 28 години отсъствие.

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