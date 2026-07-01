Мондиал 2026: Мексико отстрани Еквадор

Феновете на Мексико видяха след точно 40 години чакане любимият им отбор да печели мач от елиминациите на световно първенство по футбол.

На своя стадион "Ацтека" "Ел Три" победи с 2:0 Еквадор и се класира за осминафиналите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго.

Срещата с Еквадор започна с около час закъснение заради проливен дъжд

и гръмотевична буря над Мексико Сити.

Домакините откриха резултата в 22-рата минута, когато Хулиан Киньонес се измъкна зад защитата на Еквадор и с красив изстрел реализира третото си попадение на Мондиал 2026.

Девет минути след това Раул Хименес завърши отборна акция на мексиканците с мощен шут, за да покачи на 2:0.

През второто полувреме

Еквадор натисна в опит да върне интригата в мача,

но южноамериканците така и успяха да отправят нито един точен изстрел към противниковата врата.

В края на мача гостите останаха и с десет души на терена заради червен картон на защитника Пиеро Инкапие.

За последно Мексико победи съперник в елиминациите на световното първенство през 1986 година, на което отново бе домакин. Тогава "ацтеките" отстраняват България с 2:0.