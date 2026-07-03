Тежката артилерия на ринга на SENSHI 32 - Франческо Джая срещу Нейтън Кук

До първия гонг на едно от най-чаканите бойни събития край морето остават броени дни. На 11 юли плажната арена до ресторант "Море" в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" във Варна ще приеме SENSHI 32 Grand Prix - международна бойна галавечер с Grand Prix турнир в категория до 85 кг и серия зрелищни сблъсъци на ринга.

Сред акцентите в програмата е по-тежкият от двата супер двубоя, в който двама атрактивни бойци ще се изправят един срещу друг в битка за надмощие. Феновете ще гледат екшън в тежка категория - над 95 кг, както и кикбокс по динамичните правила на KWU Full Contact, където място за отстъпление няма.

От едната страна на ринга ще застане добре познато име за почитателите на SENSHI - 32-годишният Франческо Джая от Албания. Той вече има солидна история на арената на веригата с 5 победи и само 2 загуби, а във Варна ще търси нов успех.

Джая е боец с богата международна визитка и сериозен опит. Сред отличията му са титлата от Ultimate Fight Night 2021, победата на Megdan 8 през 2020 г. и вицешампионското място от престижния турнир Tatneft Cup 2019. Албанецът е известен със своята издръжливост и тежки удари - оръжия, с които ще се опита да наложи темпото още от първите секунди.

Срещу него ще излезе съперник, който пристига с амбицията да направи силен дебют на SENSHI. 29-годишният Нейтън Кук от Англия ще стъпи за първи път на ринга на веригата, но идва с репутация на техничен и агресивен състезател.

Кук има зад гърба си стабилни отличия - MTGP британски муай тай шампион, муай тай европейски шампион и ISKA британски шампион. Английският боец ще се опита да покаже, че може да бъде доминиращ и по правилата на KWU Full Contact, като прекъсне победния устрем на опитния си противник.

Билети за SENSHI 32 Grand Prix могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg.

Събитието се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League) и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.