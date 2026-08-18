Илиян Радулов с драматична победа и място във втория кръг в Роухемптън

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър", категория 50, на твърда настилка в Роухемптън, Великобритания.

21-годишният българин, който участва с ранглистата си отпреди контузията, извадила го от игра за повече от седем месеца през миналата година, постигна драматична победа с 6:4, 3:6, 7:5 срещу седмия поставен Джоанъс Мънди. Срещата продължи два часа и 25 минути.

Радулов направи решаващ пробив в деветия гейм на първия сет, след което успешно затвори частта на свой сервис.

Във втория сет британецът успя да пробие подаването на българина в шестия гейм и изравни резултата в мача.

Решителната част предложи още повече напрежение. Радулов спаси пет точки за пробив, а в 12-ия гейм стигна до успех при сервис на Мънди и затвори двубоя.

Във втория кръг пловдивчанинът ще се изправи срещу участващия с "уайлд кард" британец Марк Себан.

В Роухемптън започва участието си и световният шампион за юноши Иван Иванов. 17-годишният варненец попадна в основната схема на турнира благодарение на квотата за тенисисти от топ 10 на световната ранглиста при юношите.

Жребият обаче му отреди тежък старт - Иванов ще играе срещу водача в схемата Елмер Мьолер от Дания, който заема 172-ро място в световната ранглиста, пише БНР.