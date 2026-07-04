Аржентина победи Кабо Верде с 3:2 след продължения

Аржентина победи много трудно с 3:2 след продължения сензацията Кабо Верде в мач от 1/16-финалите на турнира.



Аржентина поведе в 29-ата минута на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, когато Лионел Меси заби поредния си гол на Световното и откри резултата със седмото си попадение на Мондиал 2026 и общо 20-о на световни финали, което бе много красиво.



После "гаучосите" се отпуснаха, заиграха лежерно и в 59-ата минута халфът на Лудогорец Дерой Дуарте закономерно изравни за африканците, след което мачът отиде в продължения.



Лисандро Мартинес, който по-рано се отчете и с асистенция, отново изведе световните шампиони напред в 92-ата минута на продълженията, но в 103-ата минута Сидни Лопес Кабрал пак изравни.

В 111-ата минута Кристиан Ромеро с глава насочи топката в тялото на Диней и Аржентина за трети път поведе след центриране на Меси. Попадението в крайна сметка бе записано като автогол, а световните шампиони до края трябваше да бранят със зъби и нокти преднината си.



Головият пас на Меси беше исторически, защото той стана футболистът с много асистенции на световни футболни финали - 9.



Така Аржентина, макар и измъчено, се класира за 1/8-финалите и ще играе в следващата фаза срещу Египет, който по-рано отстрани след дузпи Австралия.

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