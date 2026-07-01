Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон: само един продължава напред

В двубой на ринга от основната схема на SENSHI Grand Prix до 85 кг, канадецът Оливър Лангуа-Рос и суринамецът Майлс Симсон ще покажат на какво са способни. Двамата ще се срещнат на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна, в битка, която ще определи кой ще продължи към полуфиналите на елиминационния турнир.

35-годишният Оливър Лангуа-Рос от Канада е добре познато име за публиката на SENSHI. До момента той има четири участия във веригата, в които е постигнал две победи. Сред най-значимите му отличия са титлата от K-Energy 8-Man Tournament през 2019 г., шампионският пояс на WMO Thailand от 2018 г. и титлата на Thepprasit Stadium в тежка категория от 2014 г. Натрупаният опит в международните турнири и познаването на атмосферата на SENSHI могат да се окажат негово сериозно предимство.

Насреща му ще застане 34-годишният Майлс Симсон от Суринам, който ще направи първата си поява на ринга на SENSHI. Той е носител на титлата WFCA Dutch Kickboxing Champion, двукратен световен шампион на Enfusion ECE и световен шампион по муай тай на SLAMM. Известен като „Наказателят“ Симсон се определя като завършен боец, който може да се адаптира спрямо всякакви обстоятелства. Оценявайки голямата възможност, която му дава международната верига SENSHI, той смята още в дебюта си да намери място сред претендентите за трофея.

Под прожекторите ще видим двама бойци с дългогодишен опит и шампионски отличия, които ще премерят сили в директен спор за място в следващата фаза на турнира. За Лангуа-Рос това е възможност да използва натрупания опит на ринга на SENSHI, докато Симсон ще се стреми да покаже високи бойни умения още с първата си поява във веригата.

Международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. Вниманието на феновете ще прикове елиминационният Grand Prix турнир до 85 кг, който ще определи новия шампион на SENSHI. Билети за събитието може да закупите от Eventim.bg.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.