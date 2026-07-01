Григор Димитров с чиста победа на старта в Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи австралиеца Дейн Суини със 7:6 (4), 6:3, 7:5 в първия кръг на "Уимбълдън", където играе в основната схема с "уайлд кард". Мачът продължи два часа и 15 минути.

Във втория кръг на турнира от Големия шлем Димитров ще играе срещу поставения под номер 15 в схемата на турнира чех Якуб Меншик, който се наложи драматично на старта представителя на домакините Тоби Самюел в пет сета - 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7), предаде БТА.

Хасковлията трябва да защитава точките си от достигането на четвъртия кръг на "Уимбълдън" миналата година, когато бе принуден да се откаже в мача срещу бъдещия шампион Яник Синер, след като скъса гръден мускул.

Григор Димитров, който никога не бе срещал на корта австралийския си съперник,

започна с по-голямо самочувствие мача, като поведе с 3:1 след пробив в четвъртия гейм. Той обаче допусна да загуби подаването си при 5:3, а след това последва изравняване и тайбрек. В него Димитров стигна до 6:3 и три поредни геймбола, като реализира втория за 7:4.

Вторият сет бе равностоен до 3:3, но след това Григор Димитров пое инициативата, като спечели следващите три части, правейки два пробива и поведе убедително с 2:0 сета.

Димитров поведе и с 5:2 в третия сет, като се виждаше сравнително лесен победител. Последва спад в играта на българина, който допусна пробив, австралиецът взе две поредни свои подавания и изравни при 5:5. Българинът отново поведе с 6:5 и направи всичко възможно да избегне тайбрека. Той достигна до първи мачбол при сервис на Суини, който пропусна, но при втория приключи мача.

Григор Димитров направи впечатляващите 23 аса в мача срещу само 4 за австралиеца. Българинът направи и 55 печеливши удара срещу 22 за Суини.