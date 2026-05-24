Григор Димитров разказа как са му взели книжката в Монако за превишена скорост ВИДЕО

Григор Димитров за пръв път говори открито и на дълго за миналогодишната си травма на Уимбълдън, която се превърна в най-тежката в неговата кариера.

Най-добрият ни тенисист водеше с 2:0 сета на Яник Синер в 1/8-финалите на Уимбълдън и изглеждаше готов да постигне знаменит успех, но точно тогава скъса гръден мускул. След тази тежка контузия хасковлията така и не успява да си върне формата.

Григор седна на една маса с Патрик Муратоглу и Стефанос Циципас, а разговорът от въпросната вечеря беше заснет за Youtube канала на "UTS". Ето какво сподели българинът пред своите колеги и приятели за един от най-болезнените си моменти на корта:

"Нека започнем оттам, че в предходния мач играх срещу Муте и трябваше да прекъснем мача си, защото в един момент започна да ръми. През това време и двамата тичахме около кортовете, за да поддържаме телата си топли, тъй като срещата щеше да бъде подновена съвсем скоро. Тогава захванах шортите с пръста на ръката си и усетих звук все едно нещо се счупва, но всичко беше наред.

Разказвам ви това, защото е свързано с мача ми с Яник. Трябва да призная, че срещу Синер ми беше малко студено, след като затвориха покрива, но по някаква причина сервирах с по-висока скорост от всякога, а дори не беше умишлено. Чувствах се страхотно на корта, всичко се получаваше перфектно и наистина се забавлявах, така че реших да изляза на мрежата при 40:0 и тогава отново чух онзи звук, който си спомням от захващането на шортите с пръста.

Това се случи след сервиса и исках да изиграя високо воле, но не ми се наложи да вдигам ръката си. Тогава погледнах към шортите и видях, че изобщо не съм ги докосвал. В следващия момент се хванах за гърдите, усетих как се замайвам, а след това се появи болката и имах чувството, че не съм в собственото си тяло. Искаше ми се да сервирам още веднъж, за да разбера дали това наистина се случва и някак съумях да направя ас.

В този момент усетих, че ръката ми вече е от другата страна на мрежата при Синер. Мислех си, че все пак може да става въпрос за някакъв лек проблем с ръката и взех медицинско прекъсване извън корта с надеждата нещата да се подобрят, но тогава физиотерапевтът свали тениската ми и можеше да видим как гръдният ми мускул се беше изместил от обичайното си място, така че веднага разбрахме, че става въпрос за разкъсване и нямаше как да продължа", разказа българинът за злополучните събития от миналогодишния Уимбълдън.

Как останал без книжка в Монако?

Григор Димитров си припомни любопитен инцидент от 2020 г., когато заедно с руснака Даниил Медведев били спрени от полицията в Монако за превишена скорост и останали без шофьорски книжки.

"И изведнъж чух отзад: "О, Григор, и ти". Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: "Даня!" Тогава жена му дойде да ни вземе - той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка. Обадихме се на всички да ни вземат", разказа Димитров във видео, публикувано в YouTube канала на UTS Tour.

Той обясни, че случката се разиграла малко след първия турнир след пандемията от коронавирус. Баща му пътувал с него в колата, когато решил да изпревари няколко автомобила.

"В моя защита, това беше веднага след първия турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен. Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: "Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?" Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако", сподели спортистът.

Малко по-късно двамата били спрени от полицията. "Отнеха ми книжката и ме глобиха с огромна глоба", допълни Димитров, като уточни, че е останал без право да шофира за шест месеца.