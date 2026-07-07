Спря токът в руската част на Херсонска област

Електроснабдяването в частта от Херсонска област, която е под контрола на Русия, е изцяло или частично прекъснато, заяви назначеният от Москва губернатор Владимир Салдо, цитиран от ТАСС.

"Всички окръзи на Херсонска област са изцяло или частично без електроподаване. Енергетиците и аварийните служби вече работят на място и правят всичко възможно, колкото се може по-бързо да върнат електричеството в нашите домове", написа Салдо в приложението за съобщения "Макс".