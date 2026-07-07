BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 17

Спря токът в руската част на Херсонска област

Енергетиците и аварийните служби вече работят на място

07.07.2026 | 07:43 ч. 3
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Електроснабдяването в частта от Херсонска област, която е под контрола на Русия, е изцяло или частично прекъснато, заяви назначеният от Москва губернатор Владимир Салдо, цитиран от ТАСС.

"Всички окръзи на Херсонска област са изцяло или частично без електроподаване. Енергетиците и аварийните служби вече работят на място и правят всичко възможно, колкото се може по-бързо да върнат електричеството в нашите домове", написа Салдо в приложението за съобщения "Макс".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

русия херсон ток екипи работят
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem