Казуса "Петрохан": Майката на Калушев отказва да продаде хижата на БТС

Майката на Ивайло Калушев отказва да продаде хижа "Петрохан" на Българския туристически съюз (БТС), за да се върне той обратно в туристическата мрежа. Това разкри Васил Николов, член на Управителния съвет на БТС пред "Марица".

Хижа "Петрохан" е ключова за маршрута Ком-Емине и заради това БТС иска да си я върне.

"Петрохан" е безценна, но уви - майката на Калушев отказва да ни я продаде обратно. Смята, че може да се намерят още някакви доказателства, които да разплетат случая в друга посока. Разбирам мъката ѝ, но трудно се преговаря", казва Николов.

По думите му, въпреки появилите се твърдения, собственик на хижата е бил единствено Ивайло Калушев и няма завещание.

"Майката на Златков може да е оглавила фондацията им, но собственик на "Петрохан" е единствено Ивайло Калушев. И няма никакво завещание, напук на писаниците. Така наследник на хижата става майка му", обяснява представителят на БТС.

"Петрохан" е изключително важна за първия етап от Ком-Емине

"Тя приема туристите след първия етап. Той трябва да бъде сравнително лек, за да свикнат хората. Но какво става без "Петрохан" - трябва да ходиш 40 километра до следващата хижа. Това значи мазоли и болки още първия ден, мнозина биха се отказали", коментира Николов.

Той припомня, че след като хижата става частна собственост, достъпът до нея е бил ограничен.

"Веднъж дори лично мен не ме пуснаха до пътеката. Заплашиха, че ще вземат телефона ми, защото започнах да снимам", разказва той.

Николов признава, че Калушев и хората около него са помагали в определени ситуации, включително при пожар по време на снимките на сериала "Ком–Емине", но според него достъпът до ключова туристическа инфраструктура не би трябвало да зависи от частни решения.

Съмненията около "Петрохан"

Според криминалистът Иван Савов майката на починалия Ивайло Калушев, вече половин година не може да влезе във владение на имотите, тъй като те продължават да се охраняват от полицията без логично обяснение.

"Дали няма, колкото и абсурдно да звучи, тази жена да си получи имотите на шпакловка и замазка? Т.е. всичко да бъде изстъргано буквално отвътре, изчистено, за да не може да види нищо. Самото обстоятелство, че това в момента продължава да се случва, трябва да ни говори недвусмислено, че има какво да се крие. И това не е спекулация - всеки един, който не вярва, може да се разходи до Петрохан и ще види“, заяви експертът.

Според него скритите следи могат да бъдат от престрелка, пребиваване на други хора или съхранение на забранени субстанции. Той категорично е на мнение, че официалната версия за случилото се съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели.

"Директно ви казвам, много отдавна съм спрял да се занимавам с подробности по този случай. Аз съм на мнение, че става въпрос за ликвидиране на свидетели. До каква степен - първите трима със сигурност са убити, да, така е. За вторите трима - там излизат много противоречиви обстоятелства. Това, което се чу и което аз разбрах по мои си канали е, че по телата им е имало следи от връзване."

По думите му броят на намерените гилзи не съответства на броя на обявените официално изстрели.

"Имаше една смешна история, трагикомична, с това, че човек можел да си пръсне черепа два пъти с пистолет сам. Аз твърдя, че това е абсолютно невъзможно. Така че според мен става въпрос просто за екзекуция, за съжаление, на хора, които са били свидетели или са участвали в нещо много, много сериозно, и то най-вероятно международно", заключи Савов.