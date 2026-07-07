Мирчев: Какво е обещано на Турция, за да бъде замразен договорът с "Боташ"?

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 22 / 22

Дълго време ни беше обяснявано, че "Боташ" е изключително успешен договор. Тук възникват въпроси какво е обещано на Турция, за да може един толкова изгоден договор за страната да се замрази. Това каза Ивайло Мирчев от "Демократична България" преди началото на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

Мирчев допълни, че според турското правителство договорът не е замразен, а се предоговаря.

България, за да пренася газ по "Боташ", плаща три пъти повече, отколкото да пренася газ през Гърция, коментира още той. В резултат на договора, "Булгаргаз" задлъжня с над 1 млрд. лева и е практически във фалит, а договорът е за 15 години, каза Мирчев.

"Какво е обещано на Турция, за да стане това нещо? Дали е свързано с инфраструктурни проекти в България или нещо друго?“, попита той.

По неговите думи е добре, че се предоговаря, но въпросът е на каква цена и България трябва да направи така, че да е изгоден за страната.

След срещата между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.