Мондиал 2026: Франция леко премина през Мароко, Мбаппе се контузи

Франция преодоля по-леко от очакваното Мароко и ще играе за трети пореден път на полуфинал на мондиалите.

В първия четвъртфинал от програмата на Мондиал 2026 в Бостън "петлите" победиха с голове през втората част на звездите на отбора Килиан Мбапе и Усман Дембеле. За разкош Мбапе пропусна и дузпа през първото полувреме, а играчите на Дидие Дешан имаха пълно игрово превъзходство и в последния половин час определено пестиха сили.

В спора за място на финала

Франция ще очаква победителя от двубоя между Испания и Белгия,

който ще се играе в петък вечер.

Първата ситуацията в мача дойде още в третата минута, когато Килиан Мбапе стреля от границата на наказателното поле, но Ясин Буну изби в корнер. След него топката бе центрирана към Дайо Упамекано, но централният бранител на "петлите" стреля с глава право в тялото на мароканския страж.

Последваха по-спокойни минути, в които Франция контролираше повече топката, но опасности пред мароканската врата нямаше, тъй като африканският тим стоеше добре подреден в отрана. Така се стигна до 23-тата минута, в която Франция получи първата си възможност да организира контраатака, след като Дезире Дуе отне топката в собствената си половина от Ашраф Хакими.

Тя бързо стигна до Мбапе, който нахлу в наказателното поле и бе препънат от Нусаир Мазрауи.

Аржентинският съдия Факундо Тейо без колебания отсъди дузпа, но екипът за видеоповторения се нуждаеше от повече от три минути, за да я потвърди.

Това забавяне явно разконцентрира Мбапе и при изпълнението на дузпата той стреля много слабо. Изстрелът му по земя не затрудни изобщо Буну и вратарят на Мароко успя да я улови.

Веднага след това и Дуе имаше шанс да се разпише, но вратарят на Мароко се оказа последно препятствие и пред него.

В добавеното време на първата част Люка Дин пробва късмета си с далечен удар, но той се отби от напречната греда.

Мароко пък стигна до първия си удар в срещата чак в петата минута на продължението,

но изстрелът на Хакими от пряк свободен изстрел бе много далече от целта.

Второто полувреме започна с по-отворена игра от страна на тима на Мароко и той имаше инициативата в първите минути, но това се оказа капан, заложен от старши треньора на Франция Дидие Дешан. Привидно приели играта в своята половина, "петлите" използваха най-голямото си предимство - играта на контраатака.

Час след началото Мбапе получи топката в близост до наказателното поле и без бранител на гърба си. Нападателят на Реал Мадрид веднага се завъртя и стреля диагонално в далечния ъгъл, с което вкара за 1:0.

Само пет минути след това нова контраатака на Франция позволи на Усман Дембеле да удвои. Носителят на "Златната топка" влезе в комбинация с Мбапе, който направи пробив без топка, за да отвлече вниманието на бранителите, а Дембеле стреля много точно от дъгата пред наказателното поле и матира Буну за втори път.

Второто попадение реши мача

и в оставащия близо половин час интензитетът в играта спадна, най-вече при французите. Те имаха шансове и за трети гол, но не показаха нужната решителност в заключителната фаза. Мароко пък пробва да изненада Майк Менян с далечни удари, но това не доведе до никакъв успех.

Единственото притеснение за старши треньора на Франция Дешан дойде от излизането от игра на капитана Мбапе, който излезе в 77-мата минута, за да постави лед на десния си глезен.