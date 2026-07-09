Сватбата на годината направи маникюрите шампанско хит

Нова тенденция в света на маникюрите започва да превзема лятото на 2026 година. И тя идва не от къде да е, а от една модна икона - Селена Гомес.

Още по-интересен е поводът, за който певицата и актриса си е направила такъв маникюр. На 3-и юли, петък, звездата присъства на сватбата на годината - тази на Тейлър Суифт и Травис Келси. Церемонията беше в Ню Йорк.

За повода Селена избра елегантна бежова рокля със златисти и бляскави елементи. Тя е дълга до земята, с дълбоко деколте, презрамки, и по тялото. Изпълнителката е с пусната коса и луксозни бижута.

Но ноктите ѝ също правят голямо впечатление. За звездната сватба тя залага на нокти в копринено шампанско, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Не е изненада, така маникюрът е в тон с роклята, която също е като искрящо шампанско.

Интересният маникюр е дело на маникюристът на знаменитости Том Бачик.

Описва се като мек, нежен, неутрален, но с копринен, хващащ светлината завършек. Просто си представете бляскавия цвят на любимото шампанско и така придобивате представа за нюанса. Нека е леко прозрачен, доста лъскав.

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