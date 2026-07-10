Тадей Погачар без конкуренция в планината на "Тур дьо Франс"

Тадей Погачар си върна първото място в "Тур дьо Франс" след безапелационна победа в първия класически планински етап.

Четирикратният шампион от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в бляскавата си кариера, след като триумфира в шестия етап от Обиколката на Франция - 186,2 километра от По до Гаварни-Гедр.

В първия класически планински етап в тазгодишното 113-о издание на "Тур дьо Франс" словенецът спечели с повече от две минути разлика пред най-големия си конкурент Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и показа, че е напълно готов за това да спечели най-голямото колоездачно състезание в света за трета поредна година.

Погачар нанесе решителния си удар малко повече от 4 километра преди края на митичната височина Турмале в Пиренеите, която бе предпоследната в днешния етап. До финала в Гаварни-Гедр той продължи да трупа аванс, а с това си върна и "жълтото трико" на лидер в генералното класиране. Преди днешния ден Погачар бе четвърти на близо осем минути изоставане от норвежеца Торстейн Треен от тима на Уно-Екс Мобилити.

Погачар финишира етапа за 4 часа, 32 минути и 7 секунди. Вингегор пристигна на 2:38 минути, а останалите претенденти за генерално класиране финишираха на 2:57 минути, като най-бърз от тях бе Дел Торо.

Досегашният лидер Торстейн Треен падна на спускането от Турмале и пристигна на финала на близо половин час изоставане от Погачар.

В генералното класиране словенецът вече има аванс от 2:42 минути пред Вингегор и 3:27 минути пред Дел Торо. След това са белгиецът Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое), испанецът Хуан Аюсо (Лидл-Трек) и французинът Пол Сексас (Декатлон).

Погачар, който има две етапни победи от началото на Тур дьо Франс, вече е лидер и при катерачите, а в подреждането по точки продължава да води датчанинът Мадс Педерсен от Лидл-Трек.

В петък е седмият етап от Обиколката на Франция - 175,1 равнинни километра от Ажетмо до Бордо.