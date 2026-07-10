Ясни са шестимата шампиони на KWU SENSHI Световната купа

Имената на шестимата нови шампиони в KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 вече са ясни. Полуфиналните и финалните двубои от международния турнир се проведоха днес във Варна и определиха победителите във всяка от категориите.

Третото издание на надпреварата събра 48 състезатели от 21 държави. Те премериха сили по правилата на KWU SENSHI - динамичен формат, който съчетава техники от фул контакт карате и муай тай.

В рамките на два дни публиката проследи оспорвани срещи, нокаути и тежки финални сблъсъци. След квалификациите и полуфиналите шестима бойци стигнаха до титлите в своите категории.

Новите шампиони

До 70 кг - Мануел Менендес от Япония

До 75 кг - Никодем Свенс от Полша

До 80 кг - Давид Стайку от Румъния

До 85 кг - Фабрисио Молина от Аржентина

До 90 кг - Лучиан Генунчи от Молдова

Над 90 кг - Пабло Молина от Аржентина

Освен отличията победителите във всяка категория получиха и парични награди. Всички финалисти показаха качества, с които могат да направят следващата крачка към професионалната бойна сцена.

Турнирът отново събра представители на различни бойни школи и държави, като им даде възможност да се състезават на високо ниво и да покажат потенциала си пред международната бойна общност.

Бойните емоции продължават със SENSHI 32

С финала на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 приключи битката за титлите при непрофесионалистите, но програмата във Варна продължава.

В събота, 11 юли, от 19:30 ч. международната бойна галавечер SENSHI 32 ще предложи елиминационен Grand Prix турнир в категория до 85 кг и две супер битки.

Събитието ще се проведе на специално изградена плажна арена до ресторант "Море" в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена" във Варна.