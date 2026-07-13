Валери Божинов става коментатор в телевизията на "Левски"

Бившият нападател на Левски Валери Божинов ще се включи в нов медиен проект на клуба, съобщиха от „Герена“.

Клубната телевизия на „сините“ ще продължи да излъчва традиционното студио преди мачовете на отбора, но в значително разширен формат. Сред основните лица в предаването ще бъде именно Божинов, който ще влиза в ролята на коментатор.

Бившият голмайстор на Левски ще анализира срещите на отбора и ще споделя мнението си за представянето на „сините“ в новото издание на клубното „Мачдей студио“.

"Гледали сте го на терена. Слушали сте го в студиото. Скандирали сте името му, сигурни сме.

Но дали сте го чували да коментира футболна среща? Надали.

Представяме ви най-новия проект на “ЛевскиТВ” – нашето значително разширено Мачдей студио. А една от основните фигури в него ще бъде не кой да е, а Валери Божинов. Той ще бъде специалният гост-коментатор на “сините” двубои.

Това обаче не е всичко. Очакват ви близо четири часа най-левскарско съдържание на всеки домакински мач. Ексклузивни интервюта с футболисти и треньори преди и след срещата, включвания с фенове пред Сектор “А”, атмосферата около и на стадиона. С две думи – ще ви дадем поглед отвътре в “синята” кухня, какъвто не сте имали никога досега.

Започваме още във вторник. Очаквайте ни на живо във Facebook и YouTube от 19:30 часа, а след това се насладете на живия коментар на Валери Божинов от срещата, както и на много атмосфера от трибуните.

Този проект е най-вече за хората, които няма да могат да бъдат на стадиона. Защото знаем, че всички вие обичате “Левски” еднакво силно, независимо в коя точка на света се намирате!", написаха от Левски.