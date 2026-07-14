Мондиал 2026: Франция срещу Испания в Деня на Бастилията

Днес, 14 юли, националните отбори на Франция и Испания ще се изправят един срещу друг в един от най-очакваните полуфинали на Световното първенство по футбол.

Двубоят ще започне в 22:00 ч. българско време и ще се играе на стадион „AT&T“ в Арлингтън, част от метрополния район на Далас, Тексас. Французите стигнаха до полуфинала след победа с 2:0 над Мароко, докато Испания отстрани Белгия с 2:1 след драматичен победен гол в края на срещата.

Сблъсъкът придобива допълнително символично значение, защото ще се проведе на 14 юли – Деня на Бастилията и

национален празник на Франция

Така милиони французи ще съчетаят традиционните празнични церемонии, паради и фойерверки с подкрепата си за националния отбор.

Френският президент Еманюел Макрон обаче няма да присъства на полуфинала в Съединените щати. Причината са официалните му задължения, свързани с честванията на националния празник. Според информация на френските медии държавният глава е готов да пътува до САЩ, ако Франция се класира за финала на 19 юли.

Въпреки отсъствието на президента,

във Франция се очаква истинска футболна треска

В Париж и други градове ще бъдат организирани специални пространства с големи екрани, на които привържениците ще могат да наблюдават срещата заедно.

Едно от най-интересните места ще бъде парижкият Театър „Могадор“, който за вечерта ще бъде превърнат в голяма фен-зона. Очаква се стотици привърженици да изпълнят залата и да подкрепят „петлите“ в опита им да достигнат до пореден световен финал.

Полуфиналът ще противопостави два от най-силните и резултатни състави на турнира. Франция ще разчита на своята физическа мощ, стабилна защита и индивидуалната класа на звездите си, докато Испания ще заложи на традиционното владеене на топката,

бързите комбинации и атаките по крилата

Двубоят е и своеобразен реванш за полуфинала на Европейското първенство през 2024 г., когато Испания победи Франция с 2:1, а впоследствие спечели европейската титла.

Аржентина – Англия (Атланта, САЩ), на 15 юли от 22:00 часа българско време, е другият мач, който ще определи втория финалист.