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В САЩ гласуваха лятното часово време бъде въведено за постоянно

Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират

15.07.2026 | 09:31 ч. 11
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Камарата на представителите на САЩ снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, предаде Ройтерс.

С 308 гласа „за“ срещу 117 „против“ законопроектът бе приет и бе изпратен за разглеждане в Сената на САЩ. 

Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. 

Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камара на американския законодателен орган, часовниците в САЩ няма да се върнат към стандартното време през ноември. 

Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.
(БТА)

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Тагове:

лятно часово време САЩ гласуване
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