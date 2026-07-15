ЦСКА замина за Северна Ирландия без Лапоухов и Ебонг

ЦСКА замина за реванша срещу Дери Сити без двама от основните си съзтезатели - вратарят Лапоухов и халфът Макс Ебонг. Те не получиха визи, защото са беларуски граждани.

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, коментира ситуацията.

Той подчерта, че клубът е направил всичко необходимо от своя страна, но казусът е извън чисто спортната и административната рамка. Величков заяви, че ЦСКА трябва да подходи с максимална сериозност към предстоящия мач, въпреки проблемите:

"С нужната сериозност, за да се завърши започнатото. Надявам се и с нужната концентрация, въпреки проблемите, за които знаете".

Ръководителят обяви, че според него казусът има политически характер, а ЦСКА е реагирал навреме:

"Има обяснение – то е чисто политическо. От гледна точка на клуба всичко бе свършено. Още след жребия бяха подадени всички документи. Всъщност и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси, бяха сезирани. Опитахме всички легални и частни контакти. Това е проблем за нас", каза Величков.

Той уточни, че ситуацията не е насочена персонално срещу конкретните футболисти, а е свързана с тяхната националност.