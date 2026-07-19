Palms Bet вдига погледите към небето за финала на Мондиал 2026

Финалът на Световното първенство е много повече от последния мач в програмата. Това е вечерта, която обединява милиарди хора, докато двата най-силни отбора се борят за световната титла. На 19 юли Palms Bet ще добави още един запомнящ се момент към преживяването около решаващия двубой на Мондиал 2026.

Между 18:00 и 21:00 ч. брандиран летателен балон на Palms Bet, предоставен от Supergift, ще бъде разположен в парка до Mondial Camp и ще се превърне в част от атмосферата преди големия финал, давайки още по-специален облик на футболната вечер в сърцето на София.

Не просто присъствие, а преживяване

Palms Bet обича да превръща големите спортни събития в цялостни преживявания за феновете. За компанията спортната емоция не е само на терена, а живее в очакването, в срещата с приятели, в споделените моменти, които остават като спомен дълго след края на мача.

Балонът няма да бъде първата изненада на компанията в Mondial Camp. През последните седмици Южен парк 2 се превърна в една от най-живите футболни точки на София. Там Световното първенство се преживя под открито небе, сред запалени привърженици, семейства и посетители, търсещи различна лятна вечер в града. Palms Bet беше част от тези вечери с присъствие и активности, които дадоха на посетителите още причини да пристигнат по-рано и да останат по-дълго.

Като един от генералните спонсори на събитието, компанията превърна паузите между големите мачове в сцена за нови съревнования. В рамките на четири специални дни посетителите премериха сили в общо 12 турнира по джаги, канадска борба и дартс, а Palms Bet осигури награди и за най-добрите отбори в осем футболни куиз вечери. Така феновете не останаха само зрители на Световното, а получиха възможност сами да влязат в играта. В последния ден на събитието вниманието ще се премести от зоните за забавление към небето, където брандираният балон ще постави впечатляващ финален акцент на близо 40 дни футболни емоции в парка. А само час по-късно финалът ще бъде излъчен на големия екран и на още десет 65-инчови телевизора.

Финална вечер, която ще се помни

На 19 юли футболните фенове ще се съберат за кулминацията на най-големия турнир в света. Брандираният балон на Palms Bet ще се вдигне над парка до Mondial Camp, за да затвърди - когато става дума за финал на Световно първенство, емоцията естествено се издига високо. Разбира се, вдигането на балона ще зависи от метеорологичните условия, а ако времето не го позволи, той ще остане в очакване на следващия специален повод, който да превърне в незабравим.