Луис де ла Фуенте: Спечелихме всичко, тези играчи са световна класа

Спечелихме всичко, този отбор на Испания е пълен с играчи от световна класа. Това мнение изрази старши треньорът на "Ла Фурия" Луис де ла Фуенте след победата с 1:0 над Аржентина във финала на световното първенство.

За испанците това бе 38-ми пореден мач, в който те не губят в редовното време или продълженията, а 65-годишният Де ла Фуенте, който изведе испанците и до европейската титла преди две години, стана най-възрастният треньор, ставал световен шампион.

"Толкова съм горд от тази генерация играчи, които израснаха с тази философия, останаха верни на нея, развиха я и се превърнаха в пример за отбор и семейство. Всички те са отлични футболисти, играчите от световна класа и изключителни таланти", каза Де ла Фуенте веднага след края на мача пред журналисти, предаде БТА.

"Развълнуван съм. Поглеждам назад и виждам, че спечелихме всичко - абсолютно всичко с тези играчи", добави наставникът.

Под ръководството на Де ла Фуенте

Испания допусна само един гол в осемте си мача на световното първенство,

но трябваше да чака чак до 106-ата минута, за да пречупи тима на Аржентина, който остана с 10 души в края на редовното време след червен картон на Енцо Фернандес.

"Трябваше да решим този мач много по-рано. Това е финал на световното първенство и трябва да дадеш всичко от себе си. Дори и да играеш срещу десет човека. Но ние бяхме готови за всеки сценарий", завърши треньорът на победителите.