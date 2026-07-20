Лионел Скалони: Испания бе по-добрият отбор, това е истината

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони намекна, че отборът е бил физически и емоционално изцеден за финала на световното първенство по футбол.

"Гаучосите" отстъпиха с 0:1 пред Испания след гол на Феран Торес в началото на второто 15-минутно продължение. Аржентинците така и не създадоха нищо опасно в атака за целия мач, но въпреки това държаха бойко 0:0 почти до самия край, ако и да останаха в намален състав в 90-ата минута след втори жълт картон на Енцо Фернандес.

"Чувствам тъга, но знам, че оставихме всичко на терена.

Имам много неща, които да кажа за това как стигнахме дотук, но сега това няма значение. Искам да благодаря на футболистите, които ни дариха още един финал и се бориха до последния съдийски сигнал. Испания днес бе по-добрият отбор, това е истината", каза Скалони, който спечели с Аржентина световната титла през 2022 година.

"За мен ще остане споменът от това, което направиха играчите. Знам каква цена платиха, за да стигнем толкова далеч. Надявам се хората да оценят това, защото на нас ни коства много, за да стигнем дотук", завърши Скалони.